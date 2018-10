L’Andorra suma un punt d’or (1-1)

L’FC Andorra va aconseguir ahir un punt d’or contra el Manresa en un duel en el qual van empatar a 1. El partit va començar amb un gol de Cristian Kiki Martínez al minut 7 després que Jordi Betriu fes una jugada espectacular per la banda i fes una passada enrere cap al jugador andorrà. Cinc minuts després Manel Sala va enganxar una pilota al mig del camp que va convertir en un golàs. A partir d’aquest resultat, el Manresa ja no va tenir més opcions clares i en la segona part, l’Andorra va liderar el partit, aconseguint algunes opcions que no va poder convertir.

«Tenim unes sensacions de joc molt bones, però crec que podríem haver guanyat», explicava l’entrenador Richard Imbernón. En aquest aspecte, va donar més importància a l’empat «perquè els jugadors estan molt cansats, de fet Reyes no ha pogut acabar». «L’aturada per seleccions ens ha anat bé, però hem de ser pacients, la lliga és un camí llarg. Em quedo amb el sacrifici i el joc de pilota de la segona part», concloïa.