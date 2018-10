L’Inter supera al Lusitans i recupera el lideratge

Finalment, en el darrer partit de la jornada, la UE Sant Julià va cedir el lideratge després de no haver pogut superar a la UE Santa Coloma. Enric Pi va anotar als primers cinc minuts però Luis Pajares va empatar en tornar de la mitja part.

Per altra banda, en el segon partit de la jornada, l’FC Ordino es va imposar per 3 a 1 a l’FC Encamp, que segueix fent un camí perfecte cap al descens directe. A més, els ordinencs ara se situen tercers a la taula. Així mateix, el vigent líder de la competició, el Vallbanc FC Santa Coloma va empatar a 0 contra la UE Engordany. Els dos equips van sumar un punt insuficient de cara a les seves necessitats en aquesta competició.

L’Inter d’Escaldes es va col·locar ahir com a líder de la Lliga Multisegur Assegurances després d’haver superat a l’FC Lusitans per 2 a 1 i després que la UE Sant Julià rellisqués i empatés a 1 contra la UE Santa Coloma.

