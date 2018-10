Esteve, reelegit president de la Federació de Muntanyisme

La candidatura encapçalada per Jaume Esteve va ser l’única presentada a les eleccions de dijous de la Federació Andorrana de Muntanyisme i per tant, va ser reelegit president per un període de quatre anys.

A excepció de David Molí i Joan Albós, que entren en substitució de Jordi Esteban, la resta de l’equip repeteix i per tant, Josep Lluch seguirà com a vicepresident, Sophie Dusautoir com a vicepresidenta segona, Jesús Llanas com a tresorer i Nani Duró com a secretària. A més de Molí i Albós, els vocals seran Joaquim Gavín, Carles Mata, Francesc Poujarniscle i Josep Belles.

«L’objectiu de la nova junta és continuista», explicava la FAM en un comunicat. «Potenciar i desenvolupar les bases organitzatives de cada secció serà, doncs, un dels pilars del nou mandat», destacava. En aquest sentit, la junta ha creat un pla estratègic per tenir una pedrera sigui una realitat: Un programa de seguiment i foment dels equips, que ja està donant resultats.