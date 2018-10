Espot accepta ser el candidat de DA a cap de Govern

La primera feina d’Espot serà triar l’equip i crear el programa amb el qual presentar-se a les eleccions generals. Fa poc més d’una setmana, i preguntat pels periodistes, ell mateix va deixar clar que si donava un sí per resposta ho faria amb unes «línies programàtiques» i un «equip de treball cohesionat i competent».

La formació taronja tenia altres noms a la recambra per si Espot finalment es decantava pel no, malgrat que la majoria confiava en què el sí arribaria fins i tot abans de plantejar-li oficialment al ministre. Amb el convenciment que finalment serà Xavier Espot qui lideri el projecte taronja, però, el partit ja pot respirar alleugerit i els altres noms que havien sonat (Eric Jover, Conxita Marsol o Vincenç Mateu, entre d’altres) desapareixen de la primera línia.

La resposta favorable del responsable de les carteres d’Afers Socials, Justícia i Interior ha tranquil·litzat als demòcrates, ja que era la seva aposta més clara i que generava més consens. El seu nom feia temps que es postulava com a líder de la formació taronja, però Espot portava temps meditant la decisió conscient dels reptes que afronta el país i de la dificultat de revalidar una majoria al Consell General. El desgast dels dos mandats de Toni Martí i les aliances que s’estan formant entre l’oposició compliquen el camí del nom que més suports ha generat entre DA.

L’actual ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha acceptat ser el candidat de DA per a cap de Govern a les properes eleccions generals. Així ho van confirmar ahir a aquest rotatiu fonts properes al qui ha estat des de fa mesos el favorit a ser el successor de Toni Martí. L’executiva del partit comptava que Espot donaria una resposta dimecres passat, després de demanar-li oficialment que acceptés l’encàrrec. Amb tot, la setmana passada el silenci del ministre va perdurar perquè el polític volia consultar la decisió amb el seu entorn més proper. Segons les fonts consultades, l’anunci es farà oficialment demà.

Per Lídia Raventós

