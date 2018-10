'Alícia al país de les meravelles' arriba a Encamp en forma de musical

La parròquia d’Encamp acollirà el pròxim 10 de novembre el musical infantil 'Alícia al país de les meravelles', de la companyia Viu el teatre. L'obra, que està dirigida al públic familiar, tindrà lloc a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, a les cinc de la tarda. Es tracta d’una versió contemporània del conte tradicional de Lewis Carroll que pretén que tant els grans com petits reflexionin sobre l’ús de les noves tecnologies, a partir d’una comèdia musical.

Tal com s’informa a través d’un comunicat, l’obra, que comença el dia que l’Alícia fa deu anys i li regalen un mòbil, busca que el públic faci un viatge on la protagonista descobreix que no pot viure enganxada al mòbil perquè es perd moltes coses, com el valor de la imaginació i de la lectura. Pel que fa a les entrades, es poden comprar i reservar, a partir del 22 d’octubre, a través del web www.comuencamp.ad al preu de 5 euros pels adults i gratuït per als infants i joves amb reserva prèvia.