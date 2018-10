Una dona ferida greument mentre feia escalada al congost de Collegats

Una dona ha resultat ferida greu aquest diumenge en caure des d'una alçada d'uns 20 metres a la paret del Pessó, al congost de Collegats, al Pallars Jussà. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís cap a 2/4 de 8 del vespre.

Dues persones estaven escalant i una d'elles va caure perquè la roca per on pujava es va trencar. A causa d'aquest imprevist, va impactar diversos cops contra la paret de la muntanya. Set dotacions dels bombers amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), van rescatar-la baixant per la via d'escalada. Al rescat s'hi va sumar un helicòpter dels Bombers d'Andorra, que disposen de vol nocturn i que van traslladar la ferida a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona.