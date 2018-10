Grandvalira es manté i incorpora a l'oferta Ordino Arcalís

Grandvalira continuarà de manera indefinida gràcies a un acord al qual han arribat les parts i que permet no només que la marca no es trenqui sinó que s'incorpori Ordino Arcalís a l'oferta esquiable. Així, les parts han tancat aquest diumenge un acord de continuïtat de Grandvalira que ara haurà de ser ratificat pels òrgans de govern de Saetde i Ensisa i que estableix una durada indefinida tot i que permet que al cap de deu anys hi hagi un període de dos addicionals en cas que alguna de les parts no volgués continuar. A més es fixa que Secnoa tingui l'oportunitat d'adquirir fins a un 5% de les accions de Nevasa, amb un consell d'administració format paritàriament per Ensisa i Saetde/Secnoa.



En un comunicat emès aquest dilluns al matí es posa en relleu que a partir d'aquesta temporada 2018-2019, Grandvalira incorporarà progressivament en el seu portafoli l'activitat comercial, de comunicació i màrqueting els productes de l'estació d'Ordino Arcalís. Així mateix, s'estableix que Secnoa contribuirà al finançament de Nevasa amb idèntic criteri que les societats Saetde i Ensisa.



Els acords presos proposen també una solució per tal que el sector del pla de les Pedres no sigui un obstacle per al bon funcionament del producte Grandvalira i el seu domini, independentment de la titularitat del terreny on està situat el giny propietat d'Ensisa.



A més, també es fixa que dins de l'esperit de treball conjunt, des d'aquesta temporada 2018-2019 les escoles d'esquí de Pas de la Casa-Grau Roig, de Soldeu-El Tarter i d'Ordino Arcalís, podran impartir classes en qualsevol dels tres dominis esquiables, sense cap compensació econòmica en favor de cap de les estacions. No obstant això, les tres escoles no podran fer acció comercial en el domini esquiable de les altres.



A través del comunicat emès es posa en relleu que la incorporació d'Ordino Arcalís a l'oferta de Grandvalira permetrà "oferir un producte de neu encara més capdavanter". També es fa èmfasi en el fet que s'ha pres la decisió de continuïtat" conscients dels efectes que es derivarien per a l'economia de les societats, les dues parròquies i el país" i s'emfatitza el fet que en els darrers mesos tant Saetde com Ensisa han treballat "intensament" amb la mediació del cap de Govern, per "restablir la voluntat associativa".



A l'últim, es posa en relleu que l'escenari d'un futur estable i amb plans de creixement ambiciosos per part de tots els integrants de Nevasa "és el millor possible per a un sector estratègic i clau de l'economia andorrana com és l'esquí". Recorden que la temporada 2017-2018, Grandvalira va acomiadar una campanya rècord amb un increment de forfets venuts del 2% respecte a la campanya anterior, i la captació d'esquiadors provinents dels mercats internacionals va ser satisfactòria i afegeixen que l'evolució ascendent dels mercats internacionals s'argumenta amb el creixement en la facturació de més d'un 15% en relació a l'any passat i de més d'un 40% en les tres darreres temporades. Per tant, remarquen que l'acord de continuïtat de Grandvalira permetrà seguir treballant amb els operadors turístics internacionals per augmentar la diversificació de mercats.



A més, destaquen que "el marc estable" acordat permet afrontar les "ambicioses" inversions que les estacions tenen previstes per a potenciar la marca Grandvalira i Ordino Arcalís, dirigides a ampliar el domini esquiable, millorar les instal·lacions de restauració, aparcaments i serveis, ampliar la capacitat de transport d'esquiadors i continuar l'aposta per la transformació digital iniciada la temporada anterior.