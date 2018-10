Nova edició del Niu Demo Day perquè les 'start-ups' trobin finançament

La nova jornada d'inversió del Niu, la incubadora d'empreses d'Andorra Telecom, ja té data. Serà el divendres 23 de novembre a la sala Aquarius de Caldea a partir de les 9 hores. En aquesta segona edició del Niu Demo Day, les 'start-ups' podran presentar els seus projectes a un nodrit nombre d'inversors tant locals com estrangers.



El director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat que si en el moment en què "es va posar en marxa la jornada ja es pretenia que aquesta tingués continuïtat, els excel·lents resultats assolits l'any passat encara ens han encoratjat més."



El primer Demo Day, celebrat el 20 de novembre de l'any passat, no només va aplegar nou projectes innovadors i una cinquantena de professionals especialistes en finançament provinents d'entitats bancàries, 'family office', fons de capital risc i 'business angels', sinó que va aconseguir aixecar capital per valor de 415.000 euros.



El responsable del Niu, Miquel Gouarré, ha apuntat que gran part de l'èxit va ser motivat per l'interès que van despertar les 'start-ups' participants. "El que hem anat veient fins ara ens permet assegurar que les empreses que es presentin en el nou Demo Day ho faran amb iniciatives de qualitat", ha assegurat. Per a Gouarré, és molt important que els inversors hi trobin projectes estimulants, ben presentats i viables i, alhora, que les 'start-ups' el vegin com una bona plataforma per aconseguir finançament. "La reacció dels assistents de la passada edició, ens va permetre veure que vam aconseguir conciliar els interessos de les dues parts", ha apuntat.



El Demo Day se celebrarà amb un format idèntic a la primera edició. La benvinguda dels organitzadors donarà el tret de sortida a la presentació dels projectes. Els emprenedors disposaran de deu minuts, cinc d'explicació i cinc més de preguntes, per convèncer l'auditori de la viabilitat de la seva proposta. En aquests moments els responsables del Niu estan duent a terme la selecció de la qual sortiran les entre sis i vuit 'start-ups' que participaran al Demo Day. Com l'any passat, la selecció final estarà formada per emprenedors instal·lats al Niu i externs.



El finançament és una de les barreres fonamentals amb què es troben els projectes d'innovació. Nadal ha apuntat que el Demo Day no ha de ser una palanca només per les empreses de la incubadora d'Andorra Telecom sinó per a qualsevol altre projecte basat en la tecnologia.