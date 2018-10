Es posen a la venda les entrades per als concerts de l'Ordino Clàssic

Les entrades per assistir als diferents concerts programats en el marc del festival Ordino Clàssic (la proposta que substitueix el Narciso Yepes) ja es troben a la venda des d'aquest dilluns. La compra es pot fer a través de la pàgina web www.ordinoclassic.com i a l'oficina de turisme d'Ordino. Cal destacar que els concerts inclosos en l'anomenat 'Ski&Concert', que se celebraran els dissabtes a les 19 hores a l'Auditori Nacional tenen un cost d'entre 20 i 25 euros en funció si s'opta per la compra anticipada o el dia del concert. Pel que fa al Concert de Cap d'Any, els tiquets costaran 35 euros i 25 les localitats del cor i alguns laterals, mentre que el concert familiar costarà 12 euros els adults i 5 els infants d'entre 3 i 12 anys. Per veure els dos concerts d'artistes emergents que se celebraran a l'església parroquial d'Ordino s'haurà de pagar deu euros.