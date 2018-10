Els parlamentaris francòfons adoptaran una resolució sobre el turisme sostenible

Adoptar una resolució per conscienciar els governs i els parlaments sobre el turisme sostenible és l'objectiu de la XXI Assemblea Regional Europa de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) ha començat aquest dilluns els seus treballs al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Així ho ha anunciat la consellera general i presidenta de la secció andorrana de l'APF, Patrícia Riberaygua qui també ha comentat l'èxit de la reunió andorrana que compta amb 20 seccions representatives de parlaments nacionals i regionals europeus. Entre els assistents hi ha el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent.

L'acte inaugural ha anat a càrrec del síndic general Vicenç Mateu, de l'Oficial de Política de l'APF a Europa, Jean-Paul Wahl, del Secretari General Parlamentari de l'APF i de Patrícia Riberaygua. Mateu ha subratllat la importància que té per a Andorra acollir una trobada d'aquestes característiques així com la tradició històrica del Principat per mantenir l'equilibri entre França i Espanya. Ha recordat que Andorra forma part tant de la Cimera Iberoamericana com de la Francofonia. Riberaygua, per la seva part, ha volgut fer esment en la implicació del país en el turisme sostenible. Precisament, la primera sessió de treball ha girat al voltant del "Turisme sostenible als països del món francòfon: factor de desenvolupament econòmic, mediambiental i sociocultural".

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó ha explicat que l'objectiu és que les estacions d'esquí siguin el més sostenible possible seguint l'exemple d'Arcalís. Calvó també ha fet un repàs a les accions que s'estan fent conjuntament amb França en l'àmbit del medi ambient, l'eficiència energètica i l'economia circular. La primera jornada de treball es tanca amb una sessió sobre turisme sostenible, just, solidari, responsable i social.