Detingut un home per haver agredit una altra persona al cap amb una ampolla

La policia va detenir diumenge a la matinada a Andorra la Vella un turista de 39 anys per haver agredit una persona amb una ampolla de vidre al cap, causant-li ferides. La patrulla va haver d'intervenir pels volts d'un quart de sis de la matinada a l'exterior d'un local d'oci de la capital i l'home va ser detingut acusat d'un delicte contra la integritat. Aquesta és una de les dotze detencions dutes a terme per la policia al llarg de la setmana passada.



Així, també cal destacar altres dues detencions per delictes contra la salut pública. Va ser detingut un resident de 35 anys a la frontera del riu Runer per possessió de 0,8 grams de cocaïna i 0,8 d'haixix. El control va tenir lloc mentre aquesta persona accedia al país en un turisme. També va ser arrestat en el mateix punt fronterer un turista de 52 anys per possessió de 0,6 grams de cocaïna i 3,7 de marihuana. Aquesta persona viatjava en un autobús de línia regular.



Altres set persones van ser detingudes per superar la taxa d'alcohol permesa al volant. Cinc d'aquestes persones van ser detingudes arran de controls rutinaris, mentre que una altra ho va ser per una infracció al Codi de la circulació. La setena persona arrestada no només va donar positiu sinó que a més tenia suspès el carnet de conduir.



La policia també va detenir un turista de 30 anys com a presumpte autor d'injúries, amenaces, resistència i desobediència greu als agents. Els fets van tenir lloc quan la patrulla va intervenir, ja que l'home estava increpant a la via pública la seva parella. L'home va tenir unes "reaccions desproporcionades", segons el comunicat del cos de l'ordre. A l'últim, es va detenir un resident de 29 anys per incomplir una ordenança penal de suspensió del carnet de conduir.