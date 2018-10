Activada una ordre de recerca i captura via Interpol per localitzar el pres fugat

La batlle que porta el cas del pres que s'ha fugat del Centre Penitenciari de la Comella ha activat una ordre de recerca i captura internacional, via Interpol. Així ho ha confirmat aquest dilluns al migdia el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, després que al pres li hagi expirat el termini marcat per tornar a la presó. Espot ha informat que no tenen notícies sobre aquest home, tampoc per part de les autoritats espanyoles.

L'home té una malaltia greu i s'havia de fer "unes proves absolutament imprescindibles que no es poden fer en territori andorrà", ha justificat Espot. Per aquest motiu, se li va donar un permís dimarts passat per desplaçar-se a Espanya.

Per tant, Espot ha defensat que en cap cas "va haver-hi mala praxis", i que la batlle va prioritzar el dret a la salut de la persona per damunt de l'obligació d'estar privat de llibertat. De fet, a aquest pres se li havien donat permisos similars i sempre havia tornat a la Comella. El problema recau, ha tornat a defensar, que no hi ha conveni internacional amb Espanya (tampoc amb França), per poder fer un seguiment als presos més enllà d'Andorra. És a dir, al pres se li va fer l'acompanyament fins arribar a la duana, però aquest no es va poder continuar realitzant un cop fora de territori andorrà.

En aquest sentit, Espot ha tornat a demanar celeritat perquè se signin aquests convenis. Tampoc se sap si finalment l'home, que està en situació de presó preventiva per un assumpte de drogues (i pendent de judici), va anar a fer-se les proves al centre mèdic. De nou per un tema de falta de jurisdicció, ha recalcat Espot, que no permet a Andorra demanar-ho ni tampoc consultar els resultats de les proves.