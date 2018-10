Augmenten un 90% les autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres

Les autoritzacions en vigor a 30 de juny del 2018 són 44.668, amb una variació anual positiva de 2,8%. Les autoritzacions de residència i treball, són 34.874, amb una variació anual positiva del 3,1%, i les de residència simple són 7.938, amb una variació anual del -0,9%. Les autoritzacions per treball fronterer són 1.495 i presenten una variació positiva del 7,7%, mentre que les de treball temporal per a empreses estrangeres són 278, amb una variació positiva del 71,6%.

Durant el trimestre (abril-juny 2018) s’han acordat un total de 1.538 autoritzacions inicials, amb una variació positiva respecte al mateix període de l’any 2017 del 12,4%. Pel que fa als permisos de residència i treball, se n’acorden 882 i 323 de residència simple, amb una variació anual del 10,5% i el -14,3%, respectivament. El nombre d’autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres (226 autoritzacions) augmenta un 89,9% respecte al mateix trimestre de l’any 2017.

Per El Periòdic

