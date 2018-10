Petició d’un any de presó ferma a un lladre reincident

Durant el mes de juliol del 2016, un jove resident major d’edat va robar a dos establiments d’Andorra la Vella. En un, va sostreure tres monopatins elèctrics valorats en 628 euros. En l’altre, va buidar un prestatge de tabac, enduent-se 23 cartons per valor de 660,20 euros. Tots dos furts els va fer acompanyat d’un grup de menors: mentre un distreia a l’encarregada, els altres robaven. Per això, la fiscalia l’acusa de ser el líder d’una banda de menors que robava en comerços. A més, per ser reincident en fets similars, l’acusació demana 12 mesos de presó ferma i el pagament de la quantia de la presumpta mercaderia robada als dos establiments. El judici, que es va realitzar ahir al Tribunal de Corts, va quedar vist per sentència.



El jove no es va presentar al procés davant la incredulitat de la seva advocada. La defensa, però, va assegurar que el jove només va robar un cartó i es va mostrar favorable a pagar-lo per valor de 29,50 euros. Tanmateix, va sol·licitar l’absolució.

Judicis per lesions doloses

Corts també va deixar vist per sentència ahir tres casos més. Per un delicte major de lesions doloses, la fiscalia va demanar 12 mesos de presó condicional a un home que presumptament va agredir un altre, pare de la filla de la seva parella al juny 2013, quan aquest es va endarrerir a l’hora de deixar la menor a casa. Se l’acusa d’agredir-lo físicament. L’acusat ho nega, però el fiscal va reclamar 12 mesos de presó condicional, a més de pagament de les despeses que va tenir el perjudicat al SAAS i a la CASS.



En canvi, un home va admetre haver increpat a un altre una nit d’agost del 2015 en un bar de la capital. Anava begut en els moments dels fets. La víctima, tot i això, el va acusar més d’agredir-lo físicament amb els conseqüents 10 dies de baixa que presumptament va necessitar per recuperar-se de les contusions. La fiscalia l’acusa d’un delicte de lesions doloses i va exigir 15 mesos de presó condicional a més de pagar els costos mèdics. En ambdós casos, la responsabilitat civil ascendeix a 1.500 euros.



Per últim, el tribunal de primera instància va jutjar ahir dos delictes menors de lesions per imprudència greu, tres casos d'introducció i possessió de cànnabis i drogues i un altre per tràfic de mercaderies sensibles.