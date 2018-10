Espot comunicarà avui a l’executiva la seva decisió

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va afirmar ahir al matí que ja ha pres una decisió respecte a si accepta o no ser el candidat de DA a cap de Govern en les pròximes eleccions generals i avui la traslladarà a l’executiva del seu partit. Així, Espot va dir que «el primer grup de persones» a qui comunicarà la seva decisió serà als seus companys, perquè són «qui m’han allargat la mà a poder acceptar» l’encàrrec. En aquest sentit, va apel·lar al respecte i va assegurar que «tan bon punt les primeres persones que han de ser coneixedores ho sàpiguen, ho faré públic als mitjans de comunicació». De totes maneres, fonts properes a l’actual ministre ja van confirmar diumenge a aquest rotatiu que la seva resposta era afirmativa i que, per tant, serà el successor de Martí. Espot, que és des de fa temps el favorit dins l’entorn de la formació, va assegurar fa una setmana que si finalment acceptava, volia encapçalar la llista de DA amb unes «línies programàtiques» i un «equip de treball cohesionat i competent».

Per Victoria Gómez

