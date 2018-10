Llívia exposa més material de la Farmàcia d’Esteva

Després d’haver-les mostrat al públic durant unes setmanes, dins l’espai de l’exposició permanent que el Museu Municipal de Llívia dedica a l’antiga Farmàcia d’Esteva, les peces van passar ahir a la reserva de l’equipament, a l’espera de ser restaurades. Els treballs de restauració consistiran en l’aplicació de tractaments de desinsectació i de restauració per aconseguir que el seu estat de conservació sigui el més similar possible al de les altres 24 caixes es poden veure museu.

La família Esteva, propietària de l’històric establiment, va formalitzar fa un mes la donació del material, que es compon de dues teles del dels segles XIX i XX i de dues caixes policromades d’estil renaixentista dels segles XVI i XVIII, els quals s’afegeixen a les 24 que formen part del patrimoni de la localitat cerdana des de l’any 1965. «És la solució més adequada per mantenir-les», va assegurar ahir un dels néts del darrer farmacèutic, Bruno Esteva. Les dues caixes servien per guardar les plantes medicinals a partir de les quals s’elaboraven diferents remeis. A la part més visible estan ornamentades amb figures femenines, encara pendents d’identificar, i a sota de les tapes es conserva un escrit a mà que indicava què contenien.

El Museu de Llívia vol exposar els quatre elements de l’antiga Farmàcia d’Esteva, que és considerada la més antiga d’Europa. L’objectiu és que les peces es puguin restaurar pròximament, tot i que de moment no s’ha concretat el termini, per, posteriorment, mostrar-les al públic, juntament amb el mobiliari i els utensilis de l’històric establiment que es poden veure dins el recorregut de l’exposició permanent del museu.

