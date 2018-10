L’escaladora andorrana ferida al Pallars està «estable»

L’escaladora andorrana que diumenge a la tarda va patir un accident al congost de Collegat, al Pallars Jussà, es troba «estable» a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, segons fonts del centre, després d’haver estat ingressada en estat greu.

La noia va caure des d’una altura de 20 metres en una via del congost mentre escalava. Va ser evacuada inicialment per set dotacions del Grup d’Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat i dels Pompièrs d’Aran, que en un «complex rescat» van rapelar des de dalt de la via fins a arribar a la noia ferida i van fer una instal·lació de cordes per remuntar-la fins al cim.

bombers d’Andorra

Posteriorment, i a causa de la foscor, es va requerir un helicòpter nocturn per evacuar-la a l’hospital. No hi havia cap disponible a Catalunya, pel que es va demanar el dispositiu del vol nocturn dels Bombers d’Andorra. Dos membres del grup de rescat andorrà van fer el trasllat de la víctima, ja de nit, fins al Vall d’Hebron.