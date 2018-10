Vinyes i Mercader també vencen a Cantàbria

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) van participar aquest cap de setmana en el 39è Ral·li Santander - Cantàbria. La prova no va començar amb bones sensacions per a l’equip Suzuki Motor Ibèrica, una sortida de carretera en el shakedown inicial va complicar aquesta fase de la prova. A partir d’aquest moment tot va canviar i els cronos sempre van estar entre els més ràpids, arrodonint la seva actuació amb el triomf en la categoria N5 i la cinquena plaça en la classificació absoluta.

Tot i que en molts moments del cap de setmana el cel va amenaçar de complicar el treball dels equips, la tan temuda pluja no va arribar a caure. Les humitats i la boira, menys espessa que de costum, van ser els obstacles a superar.

Tal com va explicar Vinyes, «vam començar aquest últim bucle amb la intenció d’arriscar el just en unes especials cada vegada més brutes i complicades». «La pèrdua de potència del Swift a la recta final va ser decisiva», afegia i remarcava que això va ser «una llàstima» tot i que «valorem de manera molt positiva la nostra actuació en la present edició del Ral·li Cantàbria, ha estat un ral·li amb molts obstacles. Com dic, malgrat tot, molt satisfet».