López acusa l’AREB d’impedir-los consultar informació d’interès

El conseller general del PS, Pere López, ha denunciat la negativa de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) de facilitar-li tot un seguit de documentació reclamada abans de l’estiu, en relació als assessoraments jurídics contractats per l’entitat. Tal com informa la formació a través d’un comunicat, l’AREB, en lloc de complir amb «la demanda d’informació i trametre el que s’ha requerit, com marca el reglament del Consell General, el president de l’organisme proposa que sigui el parlamentari qui la consulti a les seves dependències». Aquesta proposta, a més, arriba un cop esgotat el termini per respondre, en comptes d’haver informat amb anterioritat de la suposada dificultat per enviar la documentació, fet que impedirà que pugui consultar-la abans de la compareixença que els responsables de l’entitat han de fer aquest dimarts i, durant la qual, el polític del PS volia demanar més aclariments sobre aquests encàrrecs jurídics. Per a López, tot respon a una «burla inadmissible» i a la voluntat «obstruccionista» d’ocultar «una informació que ha de ser pública».

El passat mes d’agost, López va presentar la demanda d’informació, mitjançant la qual requeria que li fos facilitada tot un seguit de documentació en relació als assessoraments jurídics contractats per l’AREB en el marc de les diferents causes judicials obertes arran de la intervenció de BPA i el traspàs dels seus actius a Vall Banc o, en cas de ser sospitosos, el seu bloqueig. Aquests encàrrecs han suposat una despesa milionària, bona part de la qual adjudicada de forma directa i sufragada amb un crèdit extraordinari avalat únicament pels vots de DA al Consell General.

Així, el polític del PS sol·licitava, entre altres, les «factures d’honoraris i provisions de fons cobrats pel bufet Badia Advocats» abans de l’encàrrec que va suposar la petició del crèdit extraordinari així com «tota la documentació del procediment de contractació o adjudicació seguit per aquests processos». També volia que se li facilitessin els «honoraris cobrats» pel mateix despatx «pel que fa a qualsevol demanda relacionada amb la intervenció de BPA, amb indicació de la causa concreta per la qual s’ha cobrat».

A més, en la demanda d’informació, López sol·licitava un «llistat de tots els professionals i serveis externs contractats per l’AREB i BPA amb els corresponents honoraris percebuts (...) i pendents de percebre des de la data de la intervenció de BPA». Una altra petició era el «document d’anàlisi de les incompatibilitats que pugui tenir el bufet Badia Advocats en assessorar a BPA, AREB i Vallbanc» així com la «relació d’altres assessoraments contractats per l’AREB» a aquest despatx. Per últim, el parlamentari reclamava que se li trametessin la «relació d’altres assessoraments contractats per l’AREB a altres bufets del país o de l’estranger, així com la documentació del procediment d’adjudicació».