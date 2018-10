L’Ultra Trail de Vallnord genera un impacte de 3,1 milions d’euros

L’organització de l’Andorra Ultra Trail Vallnord va presentar ahir el balanç de la darrera edició de la prova i aquest va ser rebut amb autèntica satisfacció per part de l’organització, les autoritats i els patrocinadors de l’esdeveniment. Els organitzadors van informar que la cursa va generar un impacte econòmic total directe en el territori de 3.129.832 euros per part dels 5.474 visitants estrangers que van arribar al Principat.

Aquesta xifra suposa un retorn al país de 12 euros per cada euro invertit per part de l’administració. Fent èmfasis amb aquesta xifra, 1.821 participants estrangers van venir al Principat amb una mitja d’1,7 participants durant l’esdeveniment i, durant l’any, 160 corredors van venir a fer reconeixement de la cursa amb 2,1 acompanyats. En total, hi van haver 3.180 inscrits, un 24% dels quals van ser dones, a més de 50 nacionalitats diferents, sis de les quals mai havien tastat l’experiència que suposa aquesta prova.

D’aquesta manera, van passar al país una mitjana de 3,5 nits durant l’esdeveniment, fet que suposa 20.142 nocturnitats al país. Resumint: Hi va haver una despesa mitjana per nit i persona de 121,64 euros.

Andorra Turisme allarga el patrocini un any més i destinarà 180.000 euros a la prova per donar estabilitat

En aquest aspecte, Gerard Martínez, director de la cursa que aquest any passa el relleu a la seva filla Lídia en el càrrec, va destacar la importància que «prop del 30% dels corredors estrangers no havien vingut mai al país». En aquest sentit, la nova directora va explicar que de cara a la pròxima edició, que se celebrarà del 16 al 21 de juliol, comptarà amb algunes millores com per exemple, les balises dels corredors de la cursa Eufòria que donaran més seguretat i avisaran als organitzadors quan el participant estigui aturat més d’un temps determinat i també quan se surti de la ruta marcada. En aquesta línia, també hi haurà millores en el marcatge del recorregut.

Josep Àngel Mortés, cònsol major d’Ordino, va assegurar que «s’han fet varien reunions amb l’organització» i que «cada any ens anem superant, hem passat els 3.000 corredors i hem de continuar d’aquesta manera perquè ha estat un èxit total». Per la seva banda, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va voler remarcar la importància de la cursa perquè «el seu impacte és molt alt» i que els diners invertits «pels organismes públics i privats tenen el seu retorn de manera clara». «Darrerament, ha estat una mica focus de crítica, hi ha hagut demandes escrites i d’informació per part de l’oposició al Consell General però el balanç, com hem vist, s’ha fet de manera molt rigorosa, amb transparència i detall» i per tant, «és un dels esdeveniments que més evolució tenen, i de manera clara». Així, pel que fa al patrocini de la cursa d’Andorra Turisme, va revelar que s’allargarà un any més malgrat que estigués previst que s’acabés l’any 2019, «per tal de donar estabilitat a la prova a causa de les eleccions generals i comunals que se celebraran durant l’any que ve». En total, Andorra Turisme hi destinarà 180.000 euros.

Nova modalitat

De cara a l’edició de 2019, que obre 3.000 inscripcions el 13 de novembre, hi haurà la possibilitat de realitzar cinc curses i dues marxes populars, una d’elles, el Tamarro, nova, de 2,5 quilòmetres i 50 metres de desnivell positiu. Serà una prova destinada als més petits i de caràcter solidari, igual que la Solidaritrail, que aquest any incorporarà cronometratge per als més petits. Pel que fa a la resta de proves, només hi haurà alguns en el recorregut per la millora de la base de vida. Així mateix, l’organització donarà quatre euros a entitats benèfiques per cada finalista.