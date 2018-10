Purito aposta per un equip ciclista de primera divisió

En el marc de la xerrada, 'El ciclisme, un esport ben complet i saludable, clau del desenvolupament econòmic en territoris de muntanya', celebrada ahir a Encamp, l’exciclista Joaquim Purito Rodríguez va afirmar que seria magnífic «tenir un equip ciclista professional de país com el que és el MoraBanc Andorra, un producte de país que la gent s’estima i amb el que s’identifica». En aquest context, també va reconèixer que ha mantingut reunions amb el Govern d’Andorra en favor de la seguretat ciclista i va explicar que aquest ha fet molt per aquest esport al país. «Ha fet un esforç molt gran fent les obres de la Gallina o de Beixalis, des del 2015, que es va demostrar que teníem molts recorreguts, està venint molta gent a entrenar i també amb les marxes», assegurava.

En aquest aspecte, en referència a la seva marxa cicloturista, va afirmar que en la cinquena edició «s’haurà de limitar els participants a 2.700 o a 3.000» i va recordar que «no només són els participants a la prova, sinó tota la gent que els acompanya». A més, va afegir que «la marxa seguirà creixent, igual que tots els esdeveniments relacionats amb la bicicleta».

Seguretat absoluta

Per un altre costat, va explicar que «cada cop són més els ciclistes que vénen a residir al país, no per les muntanyes, sinó pels respectes dels ciclistes». «Hi ha molta diferència entre entrenar a Andorra i Espanya, aquí tot està senyalitzat i la seguretat és important», sentenciava.

Per la seva banda, Àngel Edo, organitzador de La Purito i exciclista, va afirmar que «estaria genial poder tenir circuits tancats per la base del ciclisme nacional, perquè fessin entrenaments durant l’hivern». «A més, podria ser multidisciplinari», concloïa.