‘Les Angels’ ja no ballen al Poliesportiu

Les Angels, un dels emblemes del MoraBanc Andorra, ja no ballen al Poliesportiu. Aquesta temporada, no hi poden ser per motius personals d’algunes de les seves components i per tant, no poden assolir un compromís tan exigent com representa estar present en tots els partits de la temporada i entrenar tres dies per setmana, com han fet durant tots aquests anys que ha durat la seva trajectòria. «S’havien de preparar tota la setmana i era un compromís, això diu molt d’elles, però aquest any ja no ha pogut ser», expliquen des del club tricolor.

D’aquesta manera, com que no s’han pogut trobar suficients components per formar el grup de cheerleaders, el MoraBanc Andorra ha decidit recórrer a diferents acadèmies i gent del ball d’Andorra per fer les seves funcions durant la mitja part al Poliesportiu d’Andorra. Malgrat això, reconeixen que en algun partit puntual «potser si tindrem algunes animadores». Per tant, les Angels ja no aportaran la seva simpatia, creativitat i alegria que tant animava a l’afició. Eren, a més, un dels equips d’animadores elit del bàsquet espanyol.

Ara, malauradament, se n’han anat i ha estat inevitable. No sabem què presenta el futur. De moment, esperem que es puguin viure molts balls emblemàtics al Poliesportiu d’Andorra. Fins que unes noves Angels caiguin del cel.