Torrent demana als andorrans «comprensió» pel «conflicte» català

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va demanar ahir a Andorra «comprensió democràtica pel conflicte que viu el nostre país», de la mateixa manera que «ho demanem a d’altres estats», va assenyalar. Torrent va fer aquestes declaracions durant l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia que se celebra al país des del diumenge i fins dimecres i en la qual el president va intervenir ahir. A més, Torrent, preguntat per si el fet que Andorra no s’hagués pronunciat clarament sobre la violència ocorreguda durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que s’hagi manifestat contrària a les declaracions vers la independència del Parlament català, va assegurar: «Som conscients que els posicionaments respecte de la política domèstica dels estats aliens són complicats perquè al final estem parlant d’una cosa que han de decidir els catalans i les catalanes només. El que sí que demanem i crec que aquí hi ha hagut mostres [de suport], no només a Andorra sinó també a d’altres estats, és una solució democràtica i política al conflicte».

Roger Torrent: «És evident que hi haurà converses de caire bilateral on aprofitem per explicar la situació a Catalunya»



No obstant això, el president del Parlament va parlar d’un vincle especial entre Catalunya i Andorra, que «és un país molt proper, amb el que tenim llaços evidents històrics però també de futur. No hi volem apel·lar des d’un punt de vista partidista, ni polític concret sinó des de la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats cíviques i polítiques».

Converses informals



El president del Parlament no va negar que el seu pas per Andorra i la coincidència amb parlamentaris de diferents països del món li serviria per internacionalitzar la situació catalana, encara que fos de manera informal. «Sempre que tenim l’oportunitat expliquem la situació política a Catalunya i demanem aquesta comprensió democràtica pel conflicte que viu el nostre país. En tot cas avui formalment les reunions són temàtiques encarades al turisme però és evident que hi haurà converses de caire bilateral on sempre aprofitem per explicar quina és la situació a Catalunya».

Turisme

Respecte de la temàtica vertebradora de l’Assemblea, el turisme sostenible, Torrent va posar en relleu les col·laboracions entre el Principat i Catalunya «a través de la marca Pirineus per explotar el turisme sostenible, mediambientalment potent i atractiu per als mercats internacionals» i va posar l’exemple del Parc Pirinenc de les Tres Nacions. H