Més enllà de les fronteres administratives

És evident en un món globalitzat i interconnectat com el d’aquest segle que les problemàtiques dels països són compartides i no respecten les fronteres administratives. Però si hi ha un àmbit en el qual això es fa especialment evident -amb permís del sistema financer- aquest és el mediambiental perquè un riu contaminat no sap que ha de demanar permís per travessar una frontera.



La XXXI Assemblea Parlamentària de la Francofonia que se celebra aquests dies a Andorra es vertebra al voltant del repte internacional del turisme sostenible i durant la jornada de treball d’ahir Andorra va tenir ocasió de presentar les seves credencials.

El director de FEDA no va defugir que l’afluència de turisme provoca col·lapse circulatori



Com a tota carta de presentació autoescrita, els representants andorrans es van centrar en els aspectes positius vers el turisme sostenible aconseguits al país. «Ens permet explicar tot el que fem pel turisme sostenible: el producte de natura, el pla sectorial d’infraestructures verdes i el fet d’incloure el turisme en estratègies com la del paisatge i la de la biodiversitat», va valorar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, qui va recordar que «un país de muntanya, com el nostre, encara amb més raó ha de treballar cap a aquests objectius».

Perquè sí, cada any hi ha menys precipitacions en forma d’or blanc i les temperatures mitjanes pugen a Andorra i ho fan «exponencialment les mínimes», segons va explicar en la seva intervenció davant dels parlamentaris l’encarregat d’Energia i Canvi Climàtic del Govern, Carles Miquel. I per intentar que les estacions d’esquí continuïn sent motor del país durant anys i panys però ho facin de manera sostenible, Calvó va assenyalar que «molts dels equipaments previstos en el pla d’infraestructures energètiques se situen a prop de les estacions per poder treballar amb elles i aconseguir exemples d’autososteniblitat com el d’Arcalís, que és un referent més enllà de les nostres fronteres».

D’altra banda, a Andorra, fins al dia d’avui la bona afluència de turistes s’associa a un volum de circulació que provoca embotellaments persistents, i, de vegades, el caos circulatori complet. No va defugir el tema el director de FEDA, Albert Moles, que va recordar que de sobte el país ha d’acollir uns «20.000 o 30.000 vehicles més dels habituals, que al matí van a les pistes i a la tarda baixen cap als centres urbans». És a dir, traducció, que es mouen com l’exèrcit d’Àtila. Moles confia que l’aplicació de mobilitat que està desenvolupant FEDA ajudi a «racionalitzar» els moviments dels turistes. A més, va plantejar una idea ambiciosa: «que el turista que vingui sense vehicle propi pugui tenir les mateixes opcions de mobilitat que la resta».