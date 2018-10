Els ‘Estripagecs’ de Pere Moles, a una important mostra australiana

«Em van avisar la setmana passada», va explicar Pere Moles ahir des de l’altra banda del telèfon. I en què consistia? Doncs que una altra versió dels Estripagecs de Pere Moles viatjarà fins a la notòria mostra australiana de Sculptures by the Sea, pel qual van passar l’any passat gairebé 250.000 visitants i va recaptar més d’un milió de dòlars.



L’obra de l’andorrà, Estripagecs, reprèn els mateixos elements arquitectònics que donen nom a l’escultura i que l’artista ha utilitzat ja en obres anteriors, com el conjunt escultòric del Parc Natural de Sorteny Estripagecs als 4 vents o Geoptical Estripagecs, una sèrie de digigrafies que està creant actualment per encàrrec de la Moanin Gallery de París, segons va explicar a través d’un comunicat.



Els estripagecs que viatjaran fins als antípodes faran tres metres d’alçada i cada un d’ells contindrà una paraula en anglès encunyada: hope (esperança), love (amor), freedom ( llibertat), peace (pau) i tolerance (tolerància). Els cinc elements que componen l’escultura se situaran o bé dins o bé davant del mar, ja que l’emplaçament final encara està per decidir. Moles els ha concebut perquè, al rebre la llum del sol, en l’ombra reflectida a terra es puguin llegir les paraules.

Refugiats



«Amb les seves punxes i la seva disposició, els estripagecs actuen com una barrera que impedeix el pas, literalment, com uns barrots. Simbolitzen les dificultats amb què moltes persones es troben a la vida quan proven de millorar la seva situació. I són, especialment, un homenatge als refugiats que han de travessar grans distàncies i sovint mars i oceans», va expressar l’escultor a través d’un escrit que també s’assenyala l’èmfasi sobre l’esperança més que sobre la lluita, com així demostren no només les paraules, sinó els raigs de llum que es colen entre petites escletxes que es doten d’un significat ple.



«Estructuralment, la nova obra segueix la línia dels tòtems també creats per ell que es troben als sis cims de la parròquia d’Ordino, però amb un concepte totalment nou i amb unes majors dimensions», va assenyalar el seu representant, Paul-Alexandre Nicolas, a través d’un comunicat.

Concurs

Pere Moles viatjarà al març a l’Sculpture by the Sea després de resultar guanyador en un concurs amb molta competència, en el qual van participar «un gran nombre d’artistes i escultors procedents de 23 països». El jurat encarregat de decidir els guanyadors va estar format per quatre experts del món de les arts. Una vegada finalitzada la mostra, les escultures es posaran a la venda in situ.

Sculptures by the Sea compta amb dues mostres anuals, la de Cottesloe (Perth), que va començar l’any 2005, i una altra a Bondi (Sydney), que va viure la seva primera edició l’any 1997. Ambdues se celebren cada tardor austral (primavera per a nosaltres) i la de Bondi és l’exposició escultòrica més gran del món.



La iniciativa va néixer després que el seu fundador, David Handley, visités un bosc d’escultures a la regió txeca de Bohèmia. Posteriorment i atrets per l’èxit de Sculptures by the sea, la fundació real de Dinamarca va començar a fer una mostra bianual similar a la costa danesa d’Aarhus.