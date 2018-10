Ordeig, candidat de Compromís a l'alcaldia de la Seu d'Urgell

Compromís X La Seu ha proclamat Òscar Ordeig com a candidat a l'alcaldia de la Seu d'Urgell a les properes eleccions municipals, el maig de 2019. Els militants van prendre la decisió per aclamació a l'assemblea que es va celebrar aquest dilluns al vespre al local de la formació.

Òscar Ordeig repetirà com a cap de llista després que ja va encapçalar la candidatura de Compromís a les eleccions municipals de 2015 i també, sota la marca Progrés, a les del 2011. En declaracions a RàdioSeu, Ordeig ha afirmat que afronta "molt il·lusionat aquesta nova etapa" i que al llarg dels propers mesos treballarà per "intentar sumar esforços, sensibilitats i il·lusions al voltant d'un projecte per la Seu, inspirat en el Pirineu, amb una nova manera de fer conjunta amb tots els ciutadans, on tothom s'hi senti representat i, sobretot, per fer un canvi i per millorar la situació de despoblació i d'empobriment", tot conformant "noves majories amb noves persones".

Entre els eixos que marcaran la seva candidatura, el també diputat del PSC al Parlament ha esmentat "la promoció econòmica, per donar a la Seu la seva capitalitat", i "la priorització de la neteja i manteniment dels espais públics i dels serveis bàsics com són l'hospital, la residència, la llar d'infants, els serveis educatius i la cultura". Serveis que Ordeig opina que "s'han anat retallant i disminuint els darrers anys, amb un hospital que ha perdut diners, llits i especialitats". En aquest sentit, assegura que ha rebut "moltes mostres de suport i moltes inquietuds per la situació actual de la Seu", per la qual cosa fa una crida "a que ningú es quedi a casa".

Sobre aquest punt, aquests propers mesos Compromís vol treballar per bastir una candidatura "com més àmplia millor". Òscar Ordeig fa una crida "a participar, a col·laborar i a fer arribar la seva opinió" i assegura que "tothom hi serà benvingut, ja siguin entitats, associacions o bé persones a títol individual". El cap de llista ha avançat que "evidentment, la gent de Compromís que ha portat el grup fins aquí hi continuaran treballant", però que volen "integrar noves sensibilitats".

Biografia

Òscar Ordeig i Molist, nascut a Vic l'any 1978, és doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en Assessoria Fiscal i Direcció Tributària a EAE, màster en Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat de Barcelona i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de Lleida. Entre 2001 i 2006 va ser director de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de la Seu; i entre 2006 i 2007, gerent de l'AE Sedis Bàsquet. Entre 2008 i 2011 va ser assessor empresarial al Centre Europeu d'Empreses i Innovació (CEEI) de Lleida.

Ordeig va iniciar la trajectòria política l'any 2007 com a regidor del PSC-Progrés, grup amb el qual al 2011 va ser cap de llista a les eleccions municipals de la Seu. L'any 2015 va repetir com a candidat a l'alcaldia, en aquest cas amb la marca Compromís X La Seu. Paral·lelament, entre 2011 i 2014 va ser assessor polític del grup del PSC a la Diputació de Lleida.

L'any 2014 va esdevenir diputat al Parlament, també pel PSC, en substitució d'Àngel Ros; un escó que va revalidar com a cap de llista per la circumscripció de Lleida a les eleccions de 2015 i 2017. Actualment, com a membre del grup parlamentari Socialistes-Units per Avançar, forma part de les comissions parlamentàries d'Agricultura, d'Economia i de la Sindicatura de Comptes.