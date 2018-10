Els parlamentaris francòfons insten a legislar sobre el turisme sostenible

La XXXI Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) reunida a Andorra la Vella ha aprovat, per unanimitat, una resolució que insta els Estats a legislar sobre el turisme sostenible. Es demana als parlaments i als governs de la regió Europa promoure polítiques integrals de cooperació per millorar la qualitat de l'oferta turística local, posant en marxa la preservació i l'embelliment dels paisatges, una classificació exigent dels allotjaments turístics, i una legislació que tingui en compte l'equilibri en l'habitatge per a la població local i els turistes. Precisament i sobre aquest aspecte, la consellera general i presidenta de la secció d'Andorra de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, Patrícia Riberaygua ha convida els Estats a legislar sobre el turisme sostenible com ha fet el Principat sobre els allotjaments turístics.

Així mateix, la resolució convida els governs a treballar per crear programes de formació turística plurilingüística pels guies, el personal dels allotjaments turístics i les infraestructures de lleure. Finalment, demanen que es reglamentin les plataformes en línia per assegurar, d'una banda, que es doni la informació correcta als turistes potencials i de l'altra la confidencialitat de les dades. Tots els parlamentaris presents a la trobada han posat de manifest la importància que té el turisme per a la francofonia. Una de les seves màximes autoritats, El secretari general parlamentari de la Francofonia, Jacques Krabal ha dit que el turisme és un tema essencial per la seva transversalitat.

La jornada ha tingut dues taules rodones. A la primera d'elles el director de l'escola de formació de professions esportives i de muntanya, Francesc Poujarniscle, ha dit que cada cop es treballa més per encaminar els futurs professionals cap a un turisme sostenible, convertint-los també en ambaixadors d'Andorra donant-los eines "per respectar el medi i veure l'impacte de l'home" en l'àmbit de les formacions però també en el de les competicions que són nombroses en el país. L'altra taula rodona s'ha centrat en els reptes i tendències del turisme a la zona francòfona europea.

Participació catalana

L'Assemblea Parlamentària de la Francofonia ha comptat amb la participació del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent qui s'ha reunit aquest dimarts amb el síndic general, Vicenç Mateu. Torrent ha dit que la situació catalana "s'ha de resoldre de manera política i democràtica" i entén que Andorra "tot i ser un país veí no es posicioni". La propera assemblea parlamentària es farà al Jura.