Marticella considera que l'acord per Grandvalira no perjudica Pal Arinsal

El director general de Vallnord-Pal Arinsal, Josep Marticella, ha valorat el fet que finalment "s'hagi posat seny" i que s'hagi aconseguit "salvar aquesta gran marca" que és Grandvalira. En aquest sentit, destaca que qui en surt beneficiat és el sector de la neu, per la imatge que projecta de cara a l'exterior i també el client, que cada vegada té més possibilitats al seu abast.



D'aquesta manera, i més enllà de la competència que el nou escenari pugui suposar per a Pal Arinsal, Marticella ha destacat que cal fer "una lectura en positiu" d'aquesta continuïtat de la marca, ja que el sector "necessitava bones notícies" i ha afegit que ara cadascú haurà de treballar en les seves estratègies per mirar de captar el seu client. Ha remarcat que pel que fa a Vallnord, i malgrat Ordino Arcalís ara entri en l'oferta de Grandvalira, la marca continua vigent i el contracte és "sòlid" i ha remarcat el fet que les coses encara estan anant millor un cop les dues societats que l'integren han "recuperat la capacitat de gestió". Marticella ha assenyalat que els components de Vallnord s'han sabut "adaptar" i que en el futur també hauran de continuar treballant per trobar el seu espai i ha volgut transmetre "un missatge de calma", ja que la feina per encarar la temporada està feta. En aquest sentit ha destacat que ara com ara no hi ha d'haver "cap inquietud" per la marca Vallnord i que el que cal tenir clar és que cal actuar amb "seny, cura i prudència" perquè el sector de la neu en surti beneficiat i no es perjudiqui, per tant, cap de les parts que l'integren.



Ha destacat que ara el client podrà escollir, dins de Vallnord, el forfet Vallnord, el de Pal Arinsal o el d'Ski Andorra i ha afegit que l'acollida que està tenint el de Pal Arinsal és positiva. D'aquesta manera, ha concretat que l'estació té un client "fidel" que està apreciant "l'esforç de millora" que s'està fent i que també acull de manera favorable el concepte d'esquí i bicicleta. De fet, ha dit que els forfets que s'estan venent fins ara estan superant les expectatives que tenien.