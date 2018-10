Un vehicle circula per la vorera a l'avinguda Meritxell

Dilluns els vianants que passejaven per l'avinguda Meritxell es van trobar amb la sorpresa de veure un vehicle circulant per la vorera en sentit pujada. Era un SUV amb matrícula suïssa que es dirigia cap a la plaça reservada de l'hotel Isard, segons testimonis, i a una velocitat que no era dubitativa tenint en compte la infracció que estava cometent i el perill que suposava. La vorera estava quasi buida i cap persona va resultar ferida com a conseqüència d'aquesta imprudència al volant. En els moments dels fets no hi havia cap agent de circulació d'Andorra la Vella ni cap membre del cos de la Policia que pogués prendre cap acció davant aquesta falta en el codi de circulació.