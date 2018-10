Magallón segueix confiant en l’ascens i no vol més errors

Després de l’estrepitosa derrota de dissabte contra Eslovènia a Ljubljana, els Isards no poden perdre ni un partit si volen tornar a la Conferència 1, categoria que van perdre la temporada passada.

En el darrer partit van perdre després de firmar una primera part lamentable en la qual els eslovens van passar per sobre de les defenses andorranes. Tot i això, els Isards no van poder comptar amb tots els seus efectius i, per exemple, pel pròxim partit contra Eslovàquia, Andorra ja comptarà amb tota l’equip i entre ells, torna, per exemple, Marc Abelló, que ja estarà recuperat de la lesió, o Sébastien Caussé i Julien Langeard, entre altres. En aquest sentit, segons va explicar Josep Magallón a EL PERIÒDIC, «només va ser el primer partit» i per tant, «no ens podem enterrar». Segons ell, «les coses no van sortir com estaven previstes» i va destacar que «és l’equip més potent de la categoria, un rival amb molt de físic, equilibrat i que jugava a casa». En aquest aspecte, va considerar que «no ens esperàvem rebre 38 punts a la primera part» però «vam fer els ajustos necessaris en defensa a la segona». D’aquesta manera, es va poder descobrir quina serà la línia a seguir als pròxims partits: «Vam veure un resultat positiu si apliquem el pla de joc i la intensitat defensiva que demanem als jugadors, és la manera com podrem competir contra els millors equips, això ens dona tranquil·litat vist el quadre que tenim».

De cara al futur, els Isards no tenen «més remei que esperar als tres partits que queden». Per sort, «recuperem a set o vuit jugadors, un fet que suposa tenir a la meitat de l’equip». Així mateix confia en alguna relliscada d’Eslovènia, «encara que és complicat». «Anirem a buscar les tres victòries», sentenciava de manera contundent.

Joves debutants

Un dels aspectes més positius dels darrers partits és que van debutar quatre joves: Stefano Berti, Pau Gallardo, Alex Ridgway i Nil Tomé. Aquest nou grup es va integrar a la perfecció i a la segona part, ja que tots van tenir minuts, van marcar la diferència i «es van notar al camp». «El que volem és crear un grup jove des de la base, fer-lo créixer i tenir una selecció pels pròxims anys», concloïa. H