Marín i Estévez, amb molt bones sensacions

Lluis Marín i Maeva Estévez van estar entrenant la setmana passada a l’estació suïssa de Saas-Fee en el marc de l’estada dels esportistes de la Federació Andorrana d’Esquí de boardercross. Tant Marín com Estévez, que van viatjar en diferents moments, van tancar els dies d’entrenaments amb molt bones sensacions.

Per una banda, Marín va assegurar que les seves sensacions «han sigut bastant bones» i que va saber gestionar «bastant bé» el dolor que va patir a l’esquena durant els entrenaments. Tot i això «l’espatlla està molt bé», remarcava. «Estic content pel treball que estem fent aquesta pretemporada, crec que estem fent unes bones sessions i que hem de continuar pel bon camí», assegurava.

Per un altre costat, Estévez va assegurar que «l’estada ha anat molt bé, els dos primers dies bastant bé, tornant a agafar el ritme». Segons va manifestar, en aquestes primeres jornades «vaig entrar ja al boarder, la qual cosa ja està molt bé i ja el tercer va fer molt mal temps i no es veia res». Després, tot i aquest petit contratemps, la resta de dies «es va poder entrar molt bé» i «vaig tornar a trobar sensacions». «He estat entrenant al boarder i vam fer cronos i fins i tot en vaig guanyar alguns cronos a les noies del meu equip, així que va ser genial», revelava. Finalment, «encara que les sensacions són bones i estic contenta, no estic al cent per cent i no crec que ho estigui fins a final de desembre, però ja veurem si puc fer les primeres Copes d’Europa, però això és d’aquí a un mes i ja veurem», sentenciava.