Teixeira, l’àrbitre més internacional

Luis Miguel Do Nascimiento Teixeira, àrbitre de la Federació Andorrana de Futbol, va fer ahir un pas molt important en la seva carrera i va ser l’encarregat de xiular el partit entre el Reial Madrid i l’FC Viktoria Plzen del grup G de la Youth League de la UEFA. El partit es va disputar a l’Estadi Alfredo Di Stefano i va comptar amb dos altres àrbitres assistents de la FAF, Pedro Carvalho i Andreu Vilanova. El quart àrbitre va ser l’espanyol Miguel Ángel Ortiz.

