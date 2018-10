El MoraBanc no pot fallar contra l'Ulm si vol demostrar que ja està recuperat

El MoraBanc Andorra rep avui a les 20.00 hores al Ratiopharm Ulm al Poliesportiu d’Andorra. Serà un duel vital per parlar del futur del club tricolor i per aconseguir passar de fase a l’EuroCup. A més, els tricolor necessiten una victòria per esvair els dubtes de rendiment que arrossseguen després de tres derrotes consecutives, dues a la Lliga Endesa i una altra a la competició europea. Per altra banda, David Walker segueix sent dubte pel partit d’avui tot i que si és segur que dissabte estarà al màxim.

Si el MoraBanc perd avui, farà un pas important enrere en aquesta competició. Per tant, res pot fallar. Sobretot després del toc d’atenció del director esportiu del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, d’aquest cap de setmana quan es va mostrar decebut amb el resultat a Gran Canària i la mala imatge que es va donar. Ell mateix va avisar que calia «unitat i esperit» per refer-se.

En aquest aspecte, els tricolor es trobaran a un rival molt versàtil que destaca per la mobilitat dels seus jugadors, un fet que requerirà estar al 200% en defensa. Els dos equips arriben amb una victòria i dues derrotes en els tres primers partits de l’EuroCup.

«Cal recordar que és un conjunt que ha estat capaç de guanyar al Galatasaray a casa», recordava ahir l’entrenador Ibon Navarro. En aquest sentit va explicar que és un equip «reconeixible, amb un estic peculiar de joc i amb Thorsten Leibenath a la banqueta, que fa molts anys que entrena l’equip». Per superar el rival i obtenir la victòria les claus seran poder amb «els cinc mòbils de l’equip i amb el rang de tir de l’equip». «Tenen autèntics punyals, és un equip molt complicat, molt difícil de guanyar i amb molta exigència física, s’ha de saber qui som, hem d’afrontar el partit amb la major de les humilitats però també d’ambicions», sentenciava.

L’efecte de les xerrades

Per guanyar, caldrà que les xerrades que ha tingut Ibon Navarro i el seu cos tècnic amb els jugadors aquests darrers dies facin efecte. En aquest sentit, va afirmar que «tot implica veure com va estar l’equip en l’entrenament de dimartas», però va revelar que el problema «no és com entrenem, sinó com juguem». A més, va lamentar que no «deixa de ser frustrant que l’equip doni una cara als entrenaments, amb confiança, i que després no sigui capaç de donar una bona imatge».

Per tant, creu categòricament amb la recuperació i confia en «tornar a fer el què fèiem». «El missatge ha estat transmetre el què hem deixat de fer bé, ho hem de recuperar i saber que hem estat capaços de competir i guanyar sense aquestes coses que ens falten», revelava. «Això s’aconsegueix a base de treball, d’estar al camp amb més energia i recuperació, tenim una bona oportunitat per recuperar una gran part de les sensacions que ens han fet competir en tants partits», sentenciava,

‘Mea culpa’

Per altra banda, també va entonar el mea culpa i va assegurar que «som un equip i el que passa és mèrit de tots». En aquesta línia, va subratllar que és «el màxim responsable del rendiment dels jugadors», «no estem veient la seva millor versió de molts d’ells, però aquest fet és responsabilitat meva en primer lloc». En aquest sentit, va demanar als jugadors «que es posin les piles» i va recordar que «és normal que hi hagi pics de forma, però hem de treballar perquè ha coincidit un baix rendiment de tots».

Una crida a l’afició

No només el MoraBanc va apostar ahir a les xarxes socials en oferir entrades gratuïtes als universitaris perquè vinguessin a cridar i a donar suport als jugadors, sinó que Ibon Navarro va demanar expressament el suport del Poliesportiu d’Andorra. «Tot i que vull que els jugadors siguin capaços de fer-ho tan bé en una pista o en una altra, està clar que avui hem de comptar l’afició». Per altra banda, David Jelínek també espera que «la gens ens ajudi i ens doni forces». «Hem d’intentar donar una millor imatge», explicava.

A més a més, el txec va donar a conèixer en roda de premsa que «vam tenir algunes xerrades amb l’entrenador» i va indicar que espera «recuperar les bones sensacions i seguir cap endavant, s’ha de donar més bona imatge a casa». «Potser es nota que ens falta per recuperar-nos bé però en aquest partit ho farem millor. Aquest ens ajudarà a fer els passos i serà la nostra recuperació», concloïa.