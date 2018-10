L’A lamenta la «passivitat» en el cas de possibles filtracions

El cas de la suposada filtració de dades de Banco Madrid des de l’ambaixada espanyola d’Andorra que s’hauria produït el març del 2015, dies després de la intervenció de BPA, ha fet que els consellers liberals tornessin a aixecar la veu reclamant explicacions «creïbles» al Govern. La setmana passada ja van exigir explicacions a l’Executiu i van anunciar una pregunta parlamentària per mirar d’aclarir els fets. Els darrers dies, però, s’han publicat noves informacions en les quals s’assenyala que el traspàs de dades s’hauria dut a terme sense la corresponent comissió rogatòria que exigeix la normativa. Davant d’aquest fet, els liberals veuen «urgent» que el Govern aclareixi la situació i lamenten «la passivitat» tant de l’Executiu per no haver sortit a desmentir de forma clara les informacions si és que no són veritat, com de la resta de forces polítiques per no actuar davant d’uns fets que titllen de «gravíssims». Si no reben una resposta satisfactòria, Gallardo va anunciar que demanaran dimissions. «No ens quedarem callats perquè no volem ser còmplices del desmantellament de l’estat de dret», va etzibar.



«Exigim al Govern que actuï perquè si la documentació és falsa, cal alguna acció per defensar l’honorabilitat de la institució», va manifestar el conseller general, que també vol que s’actuï davant del govern espanyol perquè doni la seva versió. Igualment, va recordar que el maig del 2015, en seu parlamentària, el cap de Govern va assegurar que l’intercanvi d’informació va tenir lloc en seu judicial i amb l’assistència d’un secretari judicial andorrà, però que ara les informacions posen de manifest «una contradicció».

Gallardo considera que si les informacions són certes, el procediment seria «nul i il·legal» i demostraria que «no hi ha separació de poders i que el Govern no va defensar la sobirania». De fet, va apuntar, que es podria arribar a parlar d’un cas de «corrupció política».