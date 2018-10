El raonador constata un augment del preu del lloguer del 97,5%

De 430 euros a 850 euros mensuals. Aquest increment del 97,5% és el que pretén aplicar una propietat a un llogater que va fer arribar la seva denúncia al raonador del ciutadà i que la institució va constatar i va fer públic ahir a la tarda. A més, avui s’estudiarà el cas d’un altre arrendatari al qual se li vol aplicar un augment superior al 80%. Aquests dos increments són especialment significatius, ja que en general la pujada dels nous contractes rondaven el 60%, el que representa una quantitat d’entre 200 i 300 euros, tal com va informar el mateix raonador del ciutadà, Marc Vila, en una compareixença davant dels mitjans de comunicació fa un parell de setmanes. Malgrat que en aquests dos últims casos d’abús no han transcendit encara les característiques de cap dels dos pisos ni les parròquies en què es troben (tot i que la majoria de les denúncies provenen de les centrals), des de la institució sí que van confirmar que en total ja sumen 66 denuncies. Una xifra, van indicar, que no deixa d’anar a l’alça. De fet, els números han crescut encara més arran de l’última compareixença pública de Marc Vila al Consell General, i des que es va obrir una investigació oberta a principis de mes, el raonador ha rebut en menys de 15 dies 17 denúncies, quan fins ara la mitjana es mantenia d’una manera estable entre una i dues per setmana. El raonador va reconèixer que es tracta «d’un nombre important per la dimensió d’Andorra, però que no ens acaba de donar una idea de la globalitat del problema i del seu impacte real».



Vila també es va reunir ahir amb la directora de l’ABA, Esther Puigcercós, i el Director General d’Andbank, Ricard Tubau, per tractar la problemàtica i trobar una solució que satisfaci a totes les parts implicades, però tampoc es van fer públics els detalls de la trobada. Així, a finals del mes de setembre, Vila ja es va reunir amb gestors immobiliaris i va apuntar que la seva intenció era «parlar amb totes les associacions i institucions que faci falta», com per a exemple, els comuns, «a qui també pertoca aquesta qüestió», va dir.

Un increment constatat

Aquesta preocupació generalitzada entre la societat, va dur al raonador a obrir la seva primera investigació d’ofici per tal de recopilar el màxim d’informació sobre els problemes d’accés a l’habitatge i a elaborar un informe que espera poder completar a principis de l’any vinent. El seu objectiu, va assegurar, és anar més enllà de la recollida de queixes i «engegar una investigació que em permeti fer recomanacions sobre la qüestió perquè la gent que viu a Andorra pugui gaudir d’un habitatge digne». També va insistir en la necessitat de crear pisos de protecció social, una mesura que reclama des de l’any 2017.



En la sessió del Consell General de la setmana passada, l’oposició va reiterar que les mesures urgents presentades el mes de juny pel ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, en aquest assumpte no tindran un efecte immediat en el conflicte, tot i el compromís del Govern de crear una estructura per gestionar l’habitatge.



Des del raonador del ciutadà, es convida a través de les seves xarxes socials a denunciar qualsevol cas d’abús que es pateixi en matèria del lloguer de l’habitatge, ja sigui via presencial, prèvia cita concertada amb la institució, o en línia. «Tant llogaters com propietaris d’immobles, i també temporers, són benvinguts», va subratllar fa unes setmanes Vila.