L’AREB perd 3,1 milions en la venda de Vall Banc a JC Flowers

La venda de Vall Banc al fons americà JC Flowers no reportarà tants ingressos com s’havien anunciat. De fet, segons va confirmar ahir el president de l’AREB, Albert Hinojosa, en una compareixença pública davant la comissió legislativa de Finances, dels 29 milions que s’havien de cobrar, avui dia només se’n podran cobrar com a màxim, uns 25. Els 3,1 milions que falten s’hauran perdut durant el procés a causa del bloqueig de la renda variable. Pel que fa al traspàs de clients de BPA a Vall Banc, ja han fet el canvi 27.915, que representen el 95,6% del total i un valor de 3.906 milions d’euros, el 73,72% del saldo total de BPA.

Segons va detallar Hinojosa, el cobrament dels 29 milions s’havia de fer en tres blocs. Set milions el primer any repartits en tres fases i després dos pagaments més en funció, d’una banda, dels dividends repartits durant els primers cinc anys (fins ara no se n’han repartit), i de l’altra, en funció del que s’obtingués per una futura venda de l’entitat fins a un màxim de 15 milions.



Dels primers set milions, el 50% s’havia d’abonar en el moment de la compravenda, passats sis mesos s’havia de pagar un 25% més i, finalment, al cap de 12 mesos el 25% restant. Fins ara i tal com ja s’havia explicat, l’AREB ha percebut 3,8 milions. La resta no es podran cobrar perquè una part dels actius de la renda variable dels clients de BPA estaven dipositats a Crédit Suïsse i continuen bloquejats, de manera que en cap dels dos períodes previstos s’ha pogut calcular l’ajustament del preu.

A l’espera dels tribunals

Justament la situació de la renda variable va ser un dels altres temes tractats en la compareixença. El president de l’AREB va recordar que un recurs dels clients ha impedit el desbloqueig. Ara estan a l’espera que el Tribunal Superior suís avali la sentència de primera instància que els era favorable i desestimava el recurs per poder recuperar prop de 500 milions d’euros.



Quant als traspassos de clients, Hinojosa va explicar que s’han dut a terme vuit resolucions que han permès traspassar 27.915 clients, el que representa un 95,6% del total (faltarien prop de 1.500 clients). Això suposa una quantitat total de 3.906 milions d’euros, el 73,72% del saldo total de BPA. Amb tot no va poder concretar quan acabarà el procés de traspàs. «És un procés indeterminat», va respondre a preguntes del conseller general, Jordi Gallardo, detallant que una part ja s’han catalogat com a no transferible perquè s’ha comprovat que els fons eren fruit del blanqueig de capital, però la resta, de moment no tenen cap data límit per poder aportar la documentació per demostrar l’origen lícit dels diners. Així doncs, tampoc hi ha data per a liquidació de BPA.

Bons convertibles

Hinojosa va donar detalls, també, de l’emissió dels bons convertibles contingents, els anomenats CoCos. Quan es va fer el traspàs d’actius entre BPA i Vall Banc, la nova entitat va contreure un deute de 70 milions amb l’anterior. Per cobrir aquest desequilibri «sense que l’Estat hagués d’assumir-ne el cost», es va optar per la fórmula dels bons. Transcorregut un any, però, i davant la pèrdua de valor dels bons per «l’entrada en vigor de les disposicions de l’acord monetari que han incrementat les exigències de capital a les entitats financeres, per les expectatives d’evolució dels tipus d’interès a l’alça i per la percepció dels mercats financers davant el fet que l’entitat emissora no pagués els cupons», es va decidir vendre els bons al millor postor per evitar que perdessin més valor. JC Flowers va oferir 12,8 milions i no es va rebre cap altra oferta, així que es va tancar la venda tenint en compte que altres experts valoraven els CoCos en entre 2,2 i 4,4 milions, segons Hinojosa, i algun contrainforme els situava en més de 10.



Gallardo es va mostrar sorprès pel fet que els actius que havien generat un valor de 70 milions d’euros, ara es comptabilitzin a Vall Banc per 96 milions. El màxim responsable de l’AREB no li va saber justificar la revalorització i va admetre que ni l’agència ni BPA (ja intervinguda) no poden reclamar cap compensació pel canvi de valor.



Per últim i en relació a la liquidació de Banco Madrid, va explicar que s’ha supervisat el procés i quant a la suposada filtració de dades a l’ambaixada espanyola va negar saber-ne res recordant que llavors l’AREB encara no s’havia creat.

López a Hinojosa: «vostè s’ha saltat la legislació»

El moment més tens de la compareixença el va protagonitzar el conseller general del PS, Pere López, que va acusar Hinojosa de «saltar-se la llei» perquè no els han fet arribar la informació requerida en una demanda tramitada al Consell General seguint el què disposa el reglament de la seu parlamentària. «Que la informació sigui voluminosa no pot ser el motiu i no pateixi que als despatxos del Consell hi ha lloc», va etzibar-li el conseller general, que alhora va demanar-li: «recapaciti, reconegui que no ha complert el reglament i doni’ns la informació». Hinojosa es va defensar assegurant que sí que ha complert el reglament i va recordar-li a López que tenen les portes obertes per consultar la documentació quan vulguin, ja que allò que demanen ocupa «més de dos armaris». Amb tot, va assegurar que tornarà a portar la qüestió al consell d’administració. López no es va donar per satisfet i va apuntar que no s’havia donat la informació perquè sabia que hi havia la compareixença i d’aquesta manera «esquiva el control parlamentari». En aquest sentit va retreure «falta de respecte» cap al Consell General.