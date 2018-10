Els atestats per gossos perillosos depassen les xifres

L’incomplement de la normativa sobre la tinença de gossos potencialment perillosos va a l’alça i, a l’espera d’acabar l’any, ha superat tots els registres fins avui: ja s’han comptabilitat vora de 70 atestats, quan el 2017 es va tancar amb 60, una xifra que va representar un augment del 140% respecte al període anterior, en el qual se’n van registrar 25. El director del Cos de Banders, Miquel Rossell, no va amagar la seva preocupació per l’increment dels casos durant la celebració del 30è aniversari del departament, però va assegurar que s’han reforçat les actuacions al respecte i s’ha fet un treball de sensibilització als amos dels animals. En aquest sentit, i amb l’objectiu de seguir impulsant el departament, va demanar al Govern més efectius per solucionar la problemàtica.



«Quasi és una obligació demanar un increment dels agents», va afirmar Rosell, tot i que va emmarcar la demanda dins de la conjuntura política actual. «Intentem optimitzar els mitjans el màxim possible», va detallar.

Millora de les instal·lacions

El Cap de Govern, Toni Martí, va destapar una altra demanda dels banders: la de millorar i ampliar les instal·lacions actuals del departament, que comparteix la primera planta de l’edifici administratiu del Govern amb el Ministeri de Cultura. «No teniu ni dutxes», va admetre el demòcrata. L’Executiu ja té una solució: quan Cultura es traslladi a l’antic Hotel Rosaleda d’Encamp, el Cos de Banders ocuparà tota la planta de l’edifici.