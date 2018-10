La fiscalia sol·licita 7 anys de presó per una agressió amb arma blanca

La fiscalia demana set anys de presó per a un home de 39 anys acusat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa que fa gairebé un any i mig va agredir un resident de 37 anys amb unes tisores tot provocant-li ferides de diversa consideració. L’advocat del processat, però, va rebutjar que es tractés d’una acció premeditada i que hi hagués voluntat de matar i, al·legant que el seu client va actuar en legítima defensa, va sol·licitar una pena màxima d’un any i mig de presó amb una part condicional.

L’acusat solia portar sempre a sobre les tisores per poder defensar-se de qualsevol amenaça

Els fets es remunten al 31 de maig del 2017, quan l’acusat –que durant el judici celebrat ahir al Tribunal de Corts va reconèixer que era cocaïnòman i que portava vint anys enganxat a la droga– va citar l’agredit en una gasolinera de Santa Coloma al voltant de les sis de la tarda per tal de parlar sobre els 800 euros que li devia per haver-li subministrat una quantitat determinada d’aquesta substància. El suposat camell l’hauria amenaçat amb pressionar la seva parella si no li retornava els diners malgrat que el processat va assegurar-li que podria saldar el deute al cap de tres o quatre dies perquè ja disposaria dels 2.000 euros que els seus pares li donen cada mes. Després d’intercanviar aquestes paraules, s’hauria iniciat una baralla entre tots dos que tot i començar amb empentes, cops de puny i puntades de peu va anar pujant de to quan l’acusat va treure unes tisores i va apunyalar el camell fins que alguns treballadors de la gasolinera i altres testimonis van córrer a aturar-lo en veure que la situació podia empitjorar. Posteriorment va ser detingut i traslladat al centre penitenciari de la Comella, on ja porta un any i cinc mesos ingressat en règim de presó preventiva.

Versions contradictòries

El relat que l’agredit va oferir durant la vista oral s’allunya significativament del que va donar el processat, a més de quedar desacreditat en gran part per les versions que posteriorment van exposar els testimonis que durant la sessió del matí van passar per la sala. L’home de 37 anys, que també seia al banc dels acusats en haver de fer front a una contravenció penal per la seva implicació en la baralla, va assegurar que s’havien trobat per resoldre un afer vinculat a un error mecànic del cotxe del processat i va sostenir en tot moment que havia sigut l’acusat qui havia iniciat la baralla.

La fiscalia demana una multa de 2.000 euros per a l’agredit en tenir certa implicació i protagonisme en la baralla

El processat, en canvi, no va dubtar a manifestar que el rerefons de la trobada havia estat la compravenda d’estupefaents i va admetre que aquell dia anava col·locat perquè havia consumit cocaïna tant al matí com a la tarda. Segons va relatar, quan ell va intentar marxar el camell va interposar-se al seu pas i va propinar-li un primer cop de puny. Tot i que ell va desistir i va provar d’escapar-se, el seu subministrador de droga va prosseguir amb més cops i puntades de peu a les quals el processat ja no va fer cas omís. De fet, per tal de defensar-se, va decidir treure les tisores que solia portar a sobre –segons ell mateix va confessar, sobretot quan anava a adquirir droga a barris perillosos de Barcelona o Lleida– per apunyalar-lo tot demanant-li que parés d’una vegada.

Motivació

De tota manera, la fiscalia va construir tot el seu argumentari al voltant de la idea que l’acusat tenia l’ànim de matar. «Deixant de banda el motiu de la discussió, és evident que hi havia una situació de conflictivitat prèvia. A més, no va ser una punxada aïllada, sinó que van haver-n’hi diverses i el processat no només va perseguir la víctima sinó que també va aprofitar-se de les seves distraccions i va anar a buscar les zones sensibles del cos per causar un dany major. L’acció va ser premeditada perquè portava una arma blanca i com que tenia la capacitat volitiva minada per les drogues estava justificat que actués de forma impulsiva», va exposar el fiscal.

La defensa reitera la petició de llibertat provisional perquè el seu client pugui iniciar un tractament d’immediat

Per això, va acusar-lo d’un delicte major d’homicidi en grau de temptativa i d’un altre menor de consum de productes estupefaents i va demanar set anys de presó –tenint en compte la responsabilitat criminal de reincidència perquè a Espanya ja havia estat condemnat per un delicte contra la salut pública– i la prohibició d’entrar en contacte amb la víctima durant cinc anys. A aquesta darrera, va acusar-la d’una contravenció penal de lesions doloses, a més de sol·licitar el pagament d’una multa de 2.000 euros.

El lletrat de la defensa, en canvi, va sostenir que el seu client des del primer moment havia reconegut els fets i la seva responsabilitat i que sempre havia mantingut el mateix discurs. Ara bé, va argumentar que l’acusat havia actuat en legítima defensa i que mai va existir la voluntat de matar. Segons l’advocat, aquesta idea quedava avalada pel fet que el seu client hagués convocat el camell a mitja tarda i en un lloc públic; que el seu estat d’ànim s’hagués vist alterat en rebre l’amenaça que la seva parella podia prendre mal; que va fer dos intents de marxar sense èxit abans d’implicar-se de ple en la baralla; i que gairebé sempre portava l’arma blanca a sobre. «S’estava defensant d’una agressió il·legítima, encara que és cert que la resposta no va ser proporcional», va admetre el lletrat.

De tota manera, va considerar que l’any i mig que el seu client porta a la presó és suficient càstig pel que va passar aquell dia. A més, l’advocat va assegurar que el processat té la voluntat d’iniciar un tractament per fer front a la seva addicció i per això va reiterar un cop més la petició de llibertat provisional. De fet, ja ho havia sol·licitat amb anterioritat però la justícia sempre havia denegat la seva petició malgrat tenir l’aval dels metges, que en les seves declaracions d’ahir també van reconèixer la necessitat que el processat pugui sortir a tractar-se fora del centre penitenciari, on ara no pot rebre l’atenció adequada.