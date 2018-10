Tres dècades al servei del patrimoni natural

Trenta anys compromesos amb el patrimoni natural d’Andorra i ahir va ser el seu dia: el Cos de Banders va celebrar l’aniversari a més del dia del seu patró, Sant Francesc d’Assís. «Dia a dia anem assumint noves responsabilitats i treballs», va explicar el director del departament, Miquel Rosell davant dels agents de la unitat i de les autoritats que van assistir ahir a l’acte de commemoració a Andorra la Vella.



El cos treballa per mantenir la rica biodiversitat que té Andorra a la vegada que posa l’accent en la conscienciació, la implicació i la sensibilització amb el canvi climàtic. A més, considera transcendent la formació a les escoles. De fet, les xerrades que ha fet en els últims anys han arribat a 6.000 alumnes. Rosell també va remarcar altres fites, com l’especialització d’un equip caní que compta amb quatre gossos o la recent creació d’un equip nivo-meteo de control de la neu i les allaus.



Amb la nova llei de conversació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, que actualment e troba en tràmit parlamentari, els banders adquiriran «noves competències i responsabilitats de control»,i podran «treballar a demanda dels comuns», va anunciar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Amb l’entrada en vigor de la nova normativa i l’augment de responsabilitats, Calvó va manifestar que el Govern analitzarà la possibilitat de dotar el cos de més agents. De moment, però, considera que la plantilla actual és suficient per assumir el treball encomanat i en l’última legislatura s’han incorporat tres banders. El cap de Govern, Toni Martí, va destacar la feina feta pel cas, la qual «és apreciada més enllà de les fronteres andorranes».