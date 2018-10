El TC rebutja els recursos d’empara de Teixeira

El Tribunal Constitucional va rebutjar en l’aute emès el passat 12 d’octubre els recursos d’empara que la defensa de Ricardo Teixeira havia interposat contra els autes emesos per la Batllia, al febrer i a l’abril d’enguany, i pel Superior, al mes de juny, que sol·licitaven l’extradició de l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol perquè pugui acudir a declarar al Principat.

De fet, Teixeira és un dels acusats dins de la causa per blanqueig de capitals que hi ha oberta a diferents països a la vegada –com Espanya, Suïssa, el Brasil o els Estats Units– i en què també hi ha implicats l’exconseller de Finances de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí, i l’expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell. L’advocat de Teixeira considera que l’extradició vulnera els drets a la llibertat i a la defensa del seu client i va decidir acudir al Constitucional després que els recursos interposats en d’altres instàncies fossin desestimats. L’alt tribunal, no obstant, també ha rebutjat els seus arguments.