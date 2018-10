Un esbart al ‘Día de Muertos’

«Sobretot, mireu la pel·lícula de Coco», van aconsellar els organitzadors del Circuit de Festivals Femexart de Mèxic als integrants de l’Esbart d’Andorra la Vella abans que es desplacin aquest dissabte al país americà per participar en un festival internacional de danses tradicionals. I és que la trobada coincidirà amb una de les principals celebracions del país el Día de Muertos, una festa de magnitud que deixa a l’alçada de la sola de les sabates la nostra tradicional Castanyada i Tots Sants, per molt que, en el fons, l’objectiu sigui el mateix: honorar els éssers estimats difunts.



L’encàrrec de documentar-se a través d’aquesta simpàtica pel·lícula Disney, l’explica la secretària de la Junta Directiva de la formació, Vanessa Carrascosa, qui aquests dies està d’allò més enfeinada (i engrescada) organitzant els últims detalls abans de marxar a Mèxic: «a les 4 del matí de dissabte sortirem cap a Barcelona». Seran una delegació de 24 dansaires i sis músics de l’Orquestrina Trama «que ens acompanyen per poder posar la música en directe pels passacarrers perquè era impossible portar una cobla sencera de 20 o 30 persones, per sort ens deixen que les actuacions a l’escenari on sí que necessitem la cobla puguin ser amb música gravada», explica Carrascosa.

Aquesta oportunitat d’internacionalització va néixer arran de la participació en un festival de Corea



La secretària de l’Esbart d’Andorra la Vella també explica que l’organització els ha demanat que programin dues actuacions en escenari per dia, d’entre 25 i 40 minuts en total. L’Esbart ha apostat per preparar, d’una banda, «danses més tradicionals amb vestuari pagès, amb barretina i caputxes, perquè els participants puguin veure algunes peces tradicionals d’Andorra» i, de l’altra, «danses de creació pròpia amb vestuaris de fantasia, com la de Grandalles i contrabandistes, en la qual les noies anem vestides de grandalla i els nois, de contrabandistes i també un ball de Carnaval», detalla Carrascosa.



I l’intercanvi cultural, com no podia ser d’una altra manera, serà en doble sentit i el dia 1 de novembre l’Esbart d’Andorra la Vella s’integrarà a la tradicional desfilada del Dia de Muertos de la ciutat mexicana de Chalco. «Els organitzadors ens han explicat que ens intentaran caracteritzar com ells perquè visquem un dels seus dies més importants i ens integraran a les danses», comenta amb entusiasme Carrascosa, que assegura que ja han vist vídeos d’altres anys i «és molt espectacular, amb tothom al carrer».



Aquesta oportunitat d’internacionalització va néixer arran de la participació de l’esbart a una competició de dansa folklòrica de Corea del Sud on van tenir ocasió de conèixer diferents representants de la dansa tradicional d’arreu del món. Bon viatge!