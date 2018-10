Els pagesos volen participar en la gestió del llop al Pirineu

El sindicat Unió de Pagesos va reclamar ahir que es tingui en compte el sector a l’hora d’elaborar plans de gestió dels llops al Pirineu, amb una acció simbòlica en el transcurs d’una jornada tècnica sobre la fauna salvatge celebrada ahir a la Seu d’Urgell per part de tècnics de la Generalitat. El cap de servei de Fauna i Flora del departament de Territori i Sostenibilitat va defensar que l’objectiu és fer compatible la ramaderia de muntanya amb la conservació del llop, que aporta un benefici a la biodiversitat d’aquelles zones on hi és present. El coordinador territorial de les comarques de muntanya del sindicat, Joan Guitart, va afirmar que se’ls està «imposant» la presència del llop a Catalunya i va explicar que en altres zones de l’Estat espanyol està causant «molts atacs». A més, va defensar que la seva protecció no és compatible amb la ramaderia de muntanya perquè els pastors estan a càrrec d’un número més gran de bestiar que fa uns anys i no és possible estar al costat dels animals de forma permanent.

El cens

Els tècnics encarregats del seguiment del llop a Catalunya han detectat 17 exemplars des de l’any 2000, quan va reaparèixer a la zona. D’aquests, n’hi ha tres que estan localitzats en el moment actual, els quals són mascles i d’origen francoitalià i es troben a les comarques del Ripollès, la Cerdanya i entre el Solsonès i l’Alt Urgell.

Els tècnics consideren que, de moment, no hi ha una població estable de llops a Catalunya, més enllà d’alguns exemplars «solitaris». Tot i això, en els casos en què la seva presència pugui tenir conseqüències sobre l’activitat ramadera s’estan duent a terme tant mesures de caire preventiu com compensacions.