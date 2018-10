Espot confirma la seva candidatura amb l’objectiu de revalidar la majoria

El que era oficiós ja és oficial: Xavier Espot és el presidenciable per Demòcrates per Andorra a les eleccions generals de la pròxima primavera tal i com ja va avançar dilluns EL PERIÒDIC. L’actual ministre d’Interior, Justícia i Afers Socials va comunicar ahir a l’executiva extraordinària del partit que accepta la proposta de la comissió electoral. Però el sí «no és una acceptació incondicional». Pel candidat s’han de complir dues premisses transcendentals: encarnar un projecte renovador dins de la línia «centre reformista de DA» i constituir un grup plural i divers de persones, tal com va manifestar. Amb aquests dos supòsits sobre la taula, Espot no perd de vista un objectiu major: revalidar la majoria dels últims comicis.

Espot va negar que hi hagués un desgast a les files del Govern, però, aferrat a la «realitat d’Andorra», creu que es necessiten «decisions conseqüents» amb els canvis que viu el país. Això implica, per a ell, crear un projecte «renovador i il·lusionador». «Donant amplis marges de llibertat als ciutadans, però al mateix temps defensant una societat inclusiva i cohesionada des d’un punt de vista social», va detallar el demòcrata, tot i fer èmfasi en mantenir les polítiques reformistes i el projecte «coherent» de DA. «Encarnem millor que qualsevol altre partit polític el sentir dels ciutadans. La centralitat política és la garantia de la prosperitat del país», va afirmar Espot.

Manté la cartera ministerial

El demòcrata es reunirà amb els comitès parroquials per dissenyar les línies programàtiques

Sobre l’actual càrrec de ministre, el demòcrata va tancar qualsevol porta a una possible renúncia: «És imprescindible que continuï al capdavant de la cartera per acabar la tasca que se’m va encomanar», va manifestar, tot indicant que seguirà sent ministre «amb plena disponibilitat i de forma permanent». Aquesta és una de les decisions que es desprenen de l’«exercici d’introspecció» que va fer per prendre la decisió de ser presidenciable, tal com va reconèixer. També va tenir dubtes. «Però és bo tenir-ne en una decisió de tanta transcendència, tant en l’àmbit polític i familiar, com a escala de repercussió cap a tots els ciutadans», va explicar. Tot i això, Espot es va fer fort amb la trajectòria política que porta a l’esquena, de dues legislatures i set anys com a ministre. «Conec millor que ningú les dificultats inherents al càrrec i la responsabilitat que comporta, així com la complexitat de la gestió pública del Principat», va assegurar.

«Estem davant d’una nova manera de fer política», va anunciar el secretari general de DA, Esteve Vidal, en el moment d’avaluar la candidatura d’Espot. El partit veu «positivament» que el presidenciable vulgui supervisar les línies del programa i envoltar-se d’un equip de treball concret. «Podem estar realment satisfets», va insistir Vidal per valorar el consens generat pel candidat. «No ens vam plantejar un pla B perquè va ser elegit per unanimitat per la comissió», va admetre el secretari general.

Següents passos

Al marge del congrés extraordinari que convocarà DA per ratificar la candidatura, Espot es reunirà amb tots els comitès parroquials del partit per copsar les seves «opinions i neguits» i així poder definir les línies del programa electoral. Paral·lelament, Espot constituirà l’equip de treball i electoral amb el que afrontarà els comicis.