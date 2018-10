Denunciat l'organitzador d'un ral·li que circulava pel Parc Natural de l'Alt Pirineu

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un club automobilista que feia un ral·li per tota la península i circulava per l'interior del Parc Natural de l'Alt Pirineu sense les autoritzacions a les quals estava obligat per la normativa. La denúncia serà tramesa al Departament de Territori i Sostenibilitat i pot comportar una sanció econòmica a l'empresa organitzadora de fins a 3.000 euros.

El fets van passar aquest passat cap de setmana, 20 i 21 d'octubre, quan la policia catalana va muntar un dispositiu especial per controlar l'accés motoritzat dels vehicles que accedien a la zona de Santa Magdalena a instàncies dels serveis de gestió del Parc Natural, atesa la gran quantitat de vehicles que circulen per les pistes interiors en aquestes dates. El resultat del dispositiu va ser de 171 vehicles controlats. D'aquests, 120 formaven part d'un club automobilista que havia organitzat una sortida amb cotxes de més de 25 anys.

Aquests tipus d'actuacions tenen com a objectiu evitar que els vehicles circulin per fora de les pistes autoritzades i que els cotxes que formen part d'una sortida organitzada compleixin amb la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.