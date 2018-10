Científics del CSIC formen als docents del col·legi María Moliner

Els docents del col·legi espanyol d'Andorra Maria Moliner rebran una formació científica anomenada 'CSIC a l'Escola' per part de científics del Centre Superior d'Investigació Científica (CSIC). Guardonat amb el Premi Nacional d'educació 2016 al foment de les vocacions científiques, humanístiques i artístiques, el projecte d'alfabetització científica busca actualitzar els coneixements científics i tecnològics del professorat d'ensenyament no científic, tal com marca a l'Agència del CSIC en els seus estatuts. El programa es durà a terme del 22 al 25 d'octubre gràcies a la col·laboració de la Conselleria d'Educació d'Espanya a Andorra.

A través del programa, mestres i científics treballen de manera conjunta amb la finalitat d'investigar nous mètodes per ensenyar la ciència des de les primeres etapes de l'educació. El projecte s'emmarca en una de les línies de la Vicepresidència de Cultura científica del CSIC i compta amb científics de l'Institut Fonamental i del Centre de Ciències Humanes i Socials.

La formació es basa en la realització d'experiments senzills sobre magnetisme, ajudant als alumnes a descobrir de manera constructivista lleis i models que expliquin la natura de la Ciència. La línia s'ajusta al context dels actuals plans de formació relacionats amb les Science, Technology, Engineering and Mathemathics (STEM). D'aquesta manera, l'alumnat pot descobrir la bellesa del món que no es veu, ja que el magnetisme és una de les forces de la Natura que proporciona l'energia que mou el món.

Les formacions estan basades en l'esquema de formació de la Natura de la Ciència, unes línies que es mantindran vigents al llarg de la vida professional dels nens i nenes que estudien en el centre educatiu. Dins del programa del 'CSIC a l'escola' es dedica especial atenció a evitar la diferenciació entre nens i nenes entorn dels set anys, incloent-hi la perspectiva de gènere a les aules.