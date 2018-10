Social Miners.org accedeix a la final del programa d’emprenedors de MoraBanc

El projecte Social Miners.org de Pedro Miranda ha estat triat com el finalista que accedeix a la darrera fase del LAB Impact Andorra, el programa de suport per a emprenedors de MoraBanc i Ship2B. El projecte seleccionat rep un premi de 1.500 euros per invertir en el projecte i realitzar un pilot. A més, seguirà amb la formació i el 'mentoring' amb experts a Barcelona, a l’ecosistema de Ship2B.

Social Miners.Org és una empresa que es dedica a la creació i manteniment de CPDS (centres de processament de dades) focalitzat en equips de mineria d’alt rendiment i consum elèctric. L’energia es genera a través de plaques fotovoltaiques, aconseguint que el preu de la llum sigui més econòmic per als clients i contribuint a un creixement sostenible i més respectuós del medi ambient. A més, mitjançant de la plataforma de socialminers.org, els clients podran destinar part dels seus beneficis a obra social a través d’ONG, de la mateixa manera que ho farà Social Miners amb part dels seus beneficis.

El jurat ha valorat l’escalabilitat de Social Miners.org i l’impacte positiu que té en el medi ambient. En el veredicte destaquen que és un projecte tecnològic d’un sector amb moltes possibilitats de creixement i d’aplicacions innovadores. A més les seves solucions són aplicables a Andorra.

A la part final del programa LAB Impact Andorra, els emprenedors seleccionats accedeixen a l’ecosistema Ship2B a Barcelona on rebran formació, assessorament amb professionals destacats d’empreses líders, i podran accedir a rondes de finançament i trobades amb persones amb sensibilitat per invertir en startups i projectes innovadors.

LAB Impact Andorra és un programa que respon a la voluntat de MoraBanc de donar suport al teixit d’emprenedoria d’Andorra, i especialment als projectes que puguin tenir un impacte social al Principat. Aquesta és la quarta edició d‘aquesta iniciativa que MoraBanc porta a terme de la mà de la reconeguda entitat d’acceleració i inversió Ship2B amb seu a Barcelona. A més de Social Miners.org, els altres projectes finalistes d’aquest any han estat l’aplicació amb continguts turístics d’Andorra Parl’App, i el servei mèdic de cardiologia a distància E-beat.