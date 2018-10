Esquiar a Ordino Arcalís amb el forfet de Grandvalira costarà 90 euros més

Poder esquiar a Vallnord Ordino Arcalís amb el forfet de temporada de Grandvalira tindrà un cost suplementari de 90 euros. Així ho reflecteix la graella de preus de la societat gestora de la marca després que s'arribés a un acord aquest passat dilluns per la continuïtat d'aquesta i també s'acordés la incorporació de Secnoa dins de l'oferta de Grandvalira. D'aquesta manera esquiar a les pistes ordinenques suposarà un suplement de 90 euros per als adults i nens d'entre 12 i 17 anys i de 25 euros per als infants de 6 a 11 anys i sèniors entre els 65 i 69 anys, tant residents com no residents a Andorra.



Obtenir el forfet de Grandvalira per a tota la temporada per un adult resident i adolescent tindrà un cost de 310 euros i de 400 amb la possibilitat d'esquiar a les pistes ordinenques, de 301 euros o 335 per als infants i de 250 o 275 per als sèniors. Per als no residents i basant-se amb el preu final, sense tenir en compte possibles promocions, obtenir el passi de temporada tindrà un cost de 800 euros i de 890 si es vol incloure també Ordino Arcalís per un adult turista, de 732 o 822 per als joves, de 575 o 600 euros per als infants i de 319 o 344 per als sèniors. De moment el domini més gran del sud d'Europa només ha posat a disposició dels clients els forfets de temporada o per poder esquiar de dilluns a divendres, queda per veure quin serà el preu suplementari que tindrà poder esquiar també a Ordino Araclís pels forfets de dia.



De manera paral·lela, Vallnord Pal Arinsal ha recordat a través d'un comunicat la possibilitat d'adquirir, per primera vegada, el passi per a tot l'any, des de l'1 de desembre, inici de la temporada d'hivern 2017-2018, fins al 13 d'octubre 2019, data prevista per al tancament de la temporada d'estiu de l'any vinent per gaudir de les pistes de la Massana. El preu del passi que dóna accés il·limitat a les pistes d'esquí, a Vallnord Bike Park la Massana i a tots els remuntadors mecànics de l'estació durant els 10 mesos d'obertura, és de 150 euros per als residents. El forfet Ski & Bike també permetrà viure la Copa del Món UCI de MTB 2019 que tindrà lloc a Vallnord del 2 al 7 de juliol. El passi únic de Vallnord Pal Arinsal està pensat per aquells clients que es desplacen fins a les pistes massanenques tant a l'hivern com a l'estiu.