Menys afectació de la prevista per les protestes catalanes d’ahir

La jornada de protestes viscuda ahir a Catalunya amb motiu de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona va afectar menys del previst a les connexions amb el Principat. Al contrari d’altres ocasions, la zona fronterera de l’N-145 no va patir talls i la circulació entorn de la frontera hispanoandorrana va ser fluida durant tot el dia. No obstant això, sí que van patir talls l’autovia A-2 i la C-16 i la C-58, que acostumen a ser utilitzades en els trajectes entre Barcelona i el Principat. Els talls en aquestes vies van començar al voltant de les 6.00 del matí i es van dissoldre, per la pressió de la presència policial, que no va haver d’intervenir, cap al migdia. El trànsit es va reprendre poc després, un cop es va assegurar la neteja de la via.



El transport públic de passatgers va patir retards en els primers trajectes de la jornada, pels talls mencionats a la C-16 i l’A2, que van generar retencions. Autocars Nadal, que va anunciar dimarts que suspenia els 20 serveis diaris que realitza de connexió Andorra-Barcelona-Aeroport, va decidir no reprendre’ls a la tarda, malgrat que la situació es va anar normalitzant perquè «els clients estaven molt informats i teníem molt poques reserves», va explicar el director d’Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel, qui es va mostrar satisfet per la comprensió dels viatgers: «Els clients han entès les cancel·lacions molt bé i són els primers que no volen arriscar. Hem decidit no reprendre els viatges a la tarda i sé molt clars amb les persones que s’han apropat: els hem explicat que les altres companyies sí estaven fent el servei». DirectBus ha reforçat els serveis d’avui.

Mercaderies

Els transportistes andorrans van suspendre ahir els viatges previstos als centres de distribució catalans però intensificaran les comandes del dilluns al matí per assegurar l’estoc de matèries peribles al país i la Duana farà despatxos exclusius per a aquestes.

armilles grogues / Per la banda francesa, el grup d’Armilles Grogues del departament de l’Arieja, limítrof amb Andorra, ha obert una consulta a les xarxes socials entre els seus integrants per copsar si els manifestants consideren més adient bloquejar la frontera andorrana o bé el peatge de l’A66 a Pamiers, segons va informar mar el diari francès La Dépêche.



Tot i que el moviment de les ARmilles Grogues ha perdut intensitat, demà hi ha convocat el sisè dissabte consecutiu de protestes. Per a aquesta setmana, el col·lectiu La France en colère, nucli d’origen del moviment ha fet una crida a «bloquejar tots els camions d’entrada i sortida del país» als llocs fronterers, segons va informar el mateix mitjà. Tot sembla indicar que la intensitat del setge a les fronteres serà més alta al nord i nord-est de l’hexàgon i hi haurà menys pressió cap a Andorra i Espanya.