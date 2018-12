El síndic alerta d’una fractura social si no es redueix el malestar actual

El síndic general, Vicenç Mateu, ha reconegut el malestar general que es percep entre la població en el seu discurs de la sessió tradicional de Sant Tomàs i ha alertat que «caldrà que entre tots ens hi posem, amb totes les nostres forces, perquè a Andorra no es produeixi la fractura social que veiem als països veïns com a resultat del progressiu empobriment de les classes mitjanes». Mateu ha aprofitat per fer un exercici de memòria col·lectiva i recordar que moltes de les actuals famílies, igual que la seva, van venir a treballar al Principat per poder tirar endavant. «Andorra els va oferir una oportunitat per créixer i per somniar un futur millor per als seus fills i això és el que potser ara està una mica en entredit», ha expressat el síndic general en declaracions als mitjans de comunicació.

L’oposició celebra que el demòcrata hagi fet referència a aquest aspecte però exigeix mesures

De tota manera, el demòcrata ha volgut insistir que «no es tracta d’una situació exclusiva d’Andorra, sinó que es dona a tot arreu i molts dels assumptes que més ens preocupen són també comuns a altres països, com el tema del lloguer». Mateu no ha sabut valorar si acaba la legislatura amb més fractura social de la que podia haver-hi quan va assumir el càrrec, però ha admès «un progressiu deteriorament» i per això ha instat els polítics a seguir treballant perquè «Andorra sigui una terra d’oportunitats». «Si algun sentit té la dedicació a la política és intentar millorar la vida dels ciutadans. Hem de fer que aquelles oportunitats que va tenir la meva família quan va venir a Andorra les puguin continuar tenint les persones que arribin avui; és el nostre deure», ha insistit el síndic.

Discurs aplaudit

Precisament des de l’oposició han celebrat que el demòcrata hagi reconegut el malestar general que hi ha avui entre la població. Tot i així, hi han afegit certs matisos i demandes. Des del PS, el seu president, Pere López, contradient les paraules de Mateu, ha subratllat que «aquesta problemàtica està agafant unes dimensions fins i tot superiors a les dels països veïns» i ha insistit que es tracta del «repte polític més immediat al qual s’ha de fer front i que, per tant, cal adoptar mesures».

El conseller d’SDP, Víctor Naudi, ha qualificat les paraules del síndic de «prudents i assenyades» perquè ha fet una crida a reflexionar per evitar el fraccionament de la societat i a treballar en el sentit contrari: «cap a la cohesió». De tota manera, ha aprofitat per retreure a DA que al llarg de les dues legislatures «ha oblidat una mica treballar per evitar aquest fraccionament». «Els progressistes fa mesos i inclús anys que estem denunciant la situació de malestar general», ha reivindicat Naudi tot remarcant que «ha de ser un objectiu que tothom pugui tenir una vida digna a Andorra per aconseguir fer créixer el país».

El liberal Jordi Gallardo ha considerat que el d'avui ha estat «un dels millors discursos del síndic». Per la seva banda, Josep Pintat, d’UL-ILM, ha aplaudit que Mateu hagi evidenciat aquesta fractura i la necessitat d’implicació, però ha lamentat que «les reformes que s’han fet no s’entenguin» i ha demanat «estabilitat i tranquil·litat per deixar assentar l’economia». La independent Sílvia Bonet, en canvi, ha volgut fer autocrítica i ha instat els consellers a «ser més oberts i receptius amb el neguit dels ciutadans».

Crida a la veritat

Més enllà de fer balanç del darrer any parlamentari i del conjunt de la legislatura, Mateu ha posat de relleu «el deure amb la veritat», tant dels polítics com dels agents socials. «Darrerament ha aparegut el fenomen de les fake news i de la postveritat, però tots tenim el deure de dir la veritat i vosaltres de no agafar críticament qualsevol cosa que una persona digui davant del micròfon, sinó de verificar-la i contrastar-la», s'ha dirigit directament als periodistes.

Les comissions hauran de decidir quins textos prioritzen

El síndic ha advertit, igual que va fer a principis de setmana el cap de Govern, «que no es podran aprovar tots els projectes i proposicions de llei que hi ha a tràmit parlamentari, però que les que puguin prosperar dependran de la feina que hi ha en cada comissió». El conseller demòcrata, Ladislau Baró, ha explicat que «seran les comissions qui estableixin les prioritats» i vs'ha mostrat optimista amb el nombre de textos que podran passar. El conseller progressista, Víctor Naudi, ha confiat que prosperin sobretot els textos socials i sanitaris, mentre que el d’UL-ILM, Josep Pintat, ha etzibat: «Acabem amb un projecte important com és el pressupost i deixem-ho estar».