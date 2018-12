El Pirineu espera una ocupació del 70% per Nadal

El Pirineu tindrà una ocupació turística al voltant del 70% durant el període de Nadal, Cap d’Any i Reis, amb puntes quasi de plena ocupació per cap d’any, segons la previsió que va publicar ahir el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, que abasta des del dia de Sant Esteve, el 26 de desembre, fins a Reis, el 6 de gener.



La millor ocupació arribarà pel període comprès entre el 27 de desembre i l’1 de gener, quan s’espera fins a un 95%, amb establiments que penjaran el cartell de complet, especialment a prop de les estacions d’esquí. A partir del 2 de gener el ritme de reserves ja és més baix i s’espera que se situï entre el 50% i el 60%, tot i que el turisme rural estarà per damunt d’aquestes xifres. En canvi, els bungalous estaran per sota. A l’Aran preveuen estar al 90% del 27 de desembre a Cap d’Any i a prop del 70% a partir de llavors i fins a Reis. L’ocupació turística fins al 25 de desembre, dia de Nadal, no s’ha valorat per la seva baixa incidència, en tractar-se d’unes dates en què la majoria de la població opta per estar en família a les seves poblacions de residència o d’origen.

L’esquí serà el principal reclam del Pirineu

Tot i l’absència de nevades importants durant les darreres setmanes, la majoria d’estacions d’alpí ja estan en funcionament i segueixen ampliant l’oferta, en bona part gràcies a la possibilitat de fer neu artificial. A la Cerdanya, La Molina té obertes 25 pistes i Masella 36; amb el forfet Alp 2.500, sumen prop de 70 km de pistes obertes. Porté-Pimorent té oberts 37,5 km; i al Capcir, Formiguera té previst obrir aquest cap de setmana amb 9 de les seves 19 pistes.



Al Pallars Sobirà, Port Ainé disposa de 18 pistes i Port Ainé de 25. Per la seva part, Port del Compte ofereix 24 pistes, Boí Taül 32 i Baqueira Beret 65, després d’haver obert ja 95 km esquiables. Finalment, Vall de Núria compta amb 4 pistes obertes i Vallter 2000, amb set.

Esquí nòrdic / Pel que fa a l’esquí nòrdic, aquests dies només Tuixent-la Vansa té oberts circuits per practicar fons; concretament, 25 km amb gruixos d’entre 10 i 50 centímetres. L’estació alturgellenca també disposa dels circuits de raquetes, que darrerament ha modificat per tal de distingir-los millor dels de nòrdic. També tenen habilitats espais per a raquetes a Lles, Aransa i Tavascan, mentre que Sant Joan de l’Erm, Guils-Fontanera i Virós-Vall Ferrera.

Món Màgic de les Muntanyes

A banda de l’esquí, però, el Pirineu presenta aquests dies una àmplia oferta d’activitats de natura, cultura i patrimoni, a més dels tradicionals actes de Nadal, de Cap d’Any o de benvinguda als Reis. A la Seu d’Urgell, aquestes propostes estan agrupades en el programa El Món Màgic de les Muntanyes.